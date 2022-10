Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib ha visto fallire il tentativo di riportarsi sopra quota 21.000 punti. Quali i possibili scenari nel breve?

Ancora una volta, e non poteva essere altrimenti, il future sul Ftse Mib con scadenza dicembre, per non parlare di quello marzo, è stato "ricacciato" addirittura da oltre area 21.200/21.300, resistenza importante e vecchio supporto.

La statistica parla chiaro: in un trend dominante, in questo caso ancora negativo, i rimbalzi durano spesso non più di tre sedute.

La settimana è poi terminata con detto future, anche sotto i 20.800/20.900 punti, senza contare il percorso fatto poi dai mercati USA.

E' necessario però essere veloci ed essere assistiti, come sono i nostri abbonati, con un timing attento e soprattutto su titoli che hanno un comportamento regolare simile al trend.

E' questa la condizione se si vuole fare trading a breve, sugli assett azionari.

Per il future sul Ftse Mib è prevista la rottura dei 20.000 punti, con proiezioni verso i 18.500/18.600 punti ed a seguire area 16.500/16.000, come già scritto ancor prima dell'estate scorsa.

Unicredit e Intesa Sanpaolo offrono spunti interessanti sui livelli attuali. Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Vediamo allora cosa può accadere sui due titoli principe, non solo settoriali, ma in generale del mercato italiano.

Unicredit e Intesa Sanpaolo sono entrambi appaiati, sia nei ribassi che nei rialzi, ma ora mostra più debolezza Intesa Sanpaolo rispetto al competitor.

Il titolo fa intravedere più pressione al ribasso da parte di mani forti e professionali, mentre al rialzo con volumi più bassi si affacciano gli scopertisti dell'ultima ora, che si ricoprono frettolosamente e con qualche acquisto al meglio (cioè al peggio) da parte degli incauti "tonnetti", che pensano, ahimè, di perdere il treno di un improbabile rialzo.

Con i prossimi dati di Intesa Sanpaolo, in uscita a novembre, si capirà, forse, se il pre-bilancio previsionale 2022, potrà sopportare o meno il solito elevato dividendo, o se verrà ridimensionato, per i danni che emergeranno dal conflitto Russia Ucraina, per l'esposizione su detti mercati e per il rallentamento previsto dell' economia.

Per Intesa Sanpaolo siamo in attesa della rottura della soglia psicologica di 1,70 euro, con arrivo a 1,66 euro e poi a 1,62 euro, ma solo in arrivo a breve-medio termine agli 1,5850/1,5950 euro si può con un po' più di sicurezza iniziare ad accumulare.

Il titolo si dovrebbe quindi appoggiare su un doppio minimo quantomeno eguale o superiore a quello raggiunto questa estate, a sua volta superiore a quello degli ultimi 12 mesi, che pare tenere molto bene detto livello.

Molta prudenza in generale, soprattutto per UniCredit, per il quale il suggerimento è di astenersi.

Come valuta l’attuale impostazione di Azimut e FinecoBank e quali indicazioni ci può fornire per questi due titoli?

Troppo periferici e sottili questi due pur ottimi titoli, per affrontare le burrasche autunnali (ed invernali) che pur con diversa intensità ci attraverseranno.

Preferiamo attendere, per uno stock picking attento, su questi due titoli, il raggiungimento di una base anche intermedia del Ftse Mib, per poter valutare un primo modesto intervento e poi intervenire più intensamente, solo verso il target price terminale dei 16.000/16.500 punti.

L’euro-dollaro continua a indietreggiare dopo aver lambito la parità nei giorni scorsi. C’è il rischio di nuovi cali?

Sì, certo, c'è questo rischio, per il momento limitato all'ultimo mini range 0,96-0,9550/0,99-0,9950, che dovrebbe resistere nel breve termine, salvo tentare di rompere gli 0,96/0,9550, più probabilmente, che gli 0,99/0,9950. Almeno nel medio termine.

Come i nostri lettori abbonati ben sanno, si può imbastire un sano trading sull'euro-dollaro, anche con l'ausilio opzionario, ma sempre sotto la guida ed assistenza di un professionista specialist.