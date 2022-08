Anche la seduta odierna non ha riservato particolari sorprese a Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha sì guadagnato terreno per la terza seduta di fila, ma ha fatto registrare movimento alquanto contenuti.

Ftse Mib ancora in rialzo, ma con cautela

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso dello 0,23%, oggi l'indice si è fermato in area 22.450, con un frazionale rialzo dello 0,1%.

Diverse sono le blue chip che si sono mosse più del Ftse Mib, in un senso o nell'altro, e oggi guardiamo in particolare a due titoli che per gli analisti trattano a sconto e offrono ottime prospettive di crescita.

Azimut

Tra le blue chip che viaggiano su livelli più bassi del loro fair value troviamo Azimut che secondo Bank of America è sottovalutato ai multipli attuali.

Nei giorni scorsi gli analisti hanno ribadito la raccomandazione "buy", con prezzo obiettivo rivisto verso l'alto da 25 a 26 euro.

Da evidenziare che gli esperti di Bank of America hanno incrementato il target price sulla scia di una revisione delle stime, alzate del 10% con riferimento a quest'anno e del 7% per il prossimo.

La banca USA punta su flussi robusti per Azimut, richiamando l'attenzione sul fatto che il titolo offre rapporto rischio-rendimento appetibile.

Bank of America non è l'unica a scommettere su Azimut, visto che di recente un'indicazione bullish è arrivata da Banca Akros che dice "buy", con un fair value a 26 euro.

Buone notizie anche da Deutsche Bank che nella prima decade di agosto ha dedicato un report ai temi del risparmio gestito a Piazza Affari.

Per Azimut è stata confermata la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo ridotto da 30,1 a 26,3 euro, valore che implica un potenziale di upside del 60% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Moncler

Un altro tema interessante tra le blue chip è Moncler che a detta di UBS è sottovalutato, visto che gli analisti ritengono ingiustificato lo sconto di oltre il 20% a cui tratta.

Gli analisti della banca elvetica mantengono una view bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un target price rivisto verso l'alto da 59,5 a 62 euro.

UBS definisce esagerate le preoccupazioni del mercato per Moncler sulla restante parte dell'anno.

Bullish anche la view di Societè Generale che vede buone potenzialità di rialzo per Moncler, con una raccomandazione "buy" e un fair value a 61 euro, ricordando che il rendimento del dividendo è pari all'1,5% per quest'anno e all'1,8% per il prossimo.

Al coro degli ottimisti si aggiunge anche Mediobanca Securities che nelle scorse settimane ha ribadito il rating "outperform" su Moncler, con un prezzo obiettivo aumentato da 70 a 75 euro, valore che offre un margine di apprezzamento di circa il 56%.

Da ricordare che sulla scia dei conti del primo semestre, gli analisti hanno messo mano alle stime, alzandole del 6% pe quest'anno e del 7% per il prossimo.