Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it

Il Ftse Mib è sceso a testare i minimi dell’anno da cui però ha rimbalzato. Quali le attese per le prossime sedute?

In effetti, quasi senza accorgercene, siamo arrivati a testare i minimi posti a 20.800/20.900 punti del future con scadenza settembre, mentre quello dicembre è sceso poco sopra i 20.500/20.600 punti.

E da lì pronto e scontato è partito un rimbalzo tecnico, fin poco sotto 21.200/21.300, ma ormai il destino è segnato.

Con inflazione europea anche sopra l'8,5%, e quella italiana fino anche all'8%, ci sarà ben poco da sperare.

I tassi aumenteranno anche oltre il previsto, la ripresa sarà "strozzata", vi sara' necessariamente una recessione globale e serviranno a ben poco gli stimoli.

Per il Ftse Mib, il supporto più che altro psicologico dei 20.000 punti non potra' tenere. Si aprirà così un'autostrada verso i 16.500/16.000 punti di future settembre-dicembre.

La temporalità sarà quindi scandita sul breve-medio-lungo termine dall'accentuarsi o meno della fase pandemica in atto.

Come valuta l’attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Intesa Sanpaolo sembra essere ora il più debole, in fase distributiva rispetto ad Unicredit, ma il titolo sarà più forte in fase di rimbalzo!

I minimi ed i massimi per entrambi rimangono sempre più bassi e questo non e' comunque positivo.

Se dovessimo fare una scelta fra i due, comunque sempre difficile, opteremmo per Intesa Sanpaolo, per i motivi sempre espressi, che ci riconducono all'alto e ricorrente dividendo, alla più semplice affidabilità nel trend e nel range abituale, oltre alla minore esposizione in Russia del suo business.

Per Intesa Sanpaolo segnalo un'area rea di inizio di lento accumulo a piramide rovesciata fra 1,68 e 1,58 euro.

Qual è il suo giudizio su Azimut e FinecoBank e quali indicazioni operative ci può fornire per questi due titoli?

Per la nota visione dei mercati in generale e del nostro in particolare, consigliamo di astenersi dall'acquisto di FinecoBank e Azimut.

Se proprio si vuole puntare sul settore finanziario, suggeriamo di concentrarsi sul primo della classe, cioè Intesa Sanpaolo.

L’euro-dollaro è piombato nuovamente a ridosso dei minimi dell’anno. Quali i possibili scenari ora?

Tentativo molto veloce ed importante del "Re Dollaro" contro l'Euro, con il cross che è andato a ritestare area 1,035, per poi rimbalzare, sostenuto e controllato subito sia da FED che da BCE.

Il minimo è stato comunque leggermente più alto del precedente e questo potrebbe significare che il rafforzamento del dollaro sia giunto alla fine.

Come già scritto, potrebbe iniziare una lunga fase distributiva, di indebolimento del biglietto verde, che porterebbe il cambio nel medio-lungo termine anche verso area 1,2350, già testata più di un anno fa.

Non escluderemmo anche, ma meno probabile, una ulteriore veloce fiammata verso 1,02/1,0250.