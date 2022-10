Un titolo del settore bancario da mettere subito in portafoglio in attesa dei risultati trimestrali. Ecco perchè è buy e fin dove può salire ora.

Anche la seduta odierna si è conclusa in rosso per Mediobanca che ha continuato a perdere terreno, pur difendendosi un po' meglio del Ftse Mib.

Mediobanca ancora giù: maglia nera tra i bancari oggi

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un affondo di quasi quattro percentuali, oggi è sceso per la terza seduta di fila.

Al close Mediobanca è stata fotografato a 7,966 uro, con un ribasso dello 0,6% e oltre 2,6 milioni di azioni passate di mano, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

Il titolo oggi ha indossato la maglia nera nel settore bancario, ma offre interessanti opportunità di acquisto secondo gli analisti.

Mediobanca: il 27 ottobre la trimestrale. La preview di Equita

Mediobanca riporterà i risultati del primo trimestre dell'esercizio fiscale 2023 il prossimo 27 ottobre.

Gli esperti di Equita SIM si aspettano un CIB resiliente, nonostante l’andamento negativo dei mercati, grazie alla diversificazione del business, con una buona performance dell’advisory e lending compensata da rallentamento del Capital Market per l’andamento dei mercati.

Nel business Consumer, gli esperti stimano una nuova produzione di circa +1,8 miliardi di euro, coerente con il trimestre precedente e lo scorso anno, con un margine d’interesse in miglioramento che beneficia dell’aumento tassi e re- pricing, senza un peggioramento del costo del rischio.

Nel wealth management, Equita SIM si aspetta un trimestre in continuità rispetto al quarto trimestre, con commissioni sostanzialmente stabili con nuova raccolta che compensa l’andamento dei mercati.

Gli analisti si aspettano che la qualità del portafoglio sia rimasta alta e senza intaccare l’ampia dotazione di overlay, e con un costo del rischio contenuto a 50 punti base.

Mediobanca: i numeri previsti per il 1° trimestre 2023

In dettaglio, per il primo trimestre dell'esercizio 2023, gli analisti si aspettano ricavi a 704 milioni di euro, flat su base annua trimestrale, con un net interest income a 379 milioni, in rialzo del 6% anno su anno e del 2% trimestre su trimestre.

Le commissioni sono attese in rialzo dell'1% a 204 milioni di euro, mentre l'utile netto dovrebbe calare del 13% a 227 milioni di e il risultati operativo del 6% a 380 milioni di euro.

In termini di capitale, gli esperti di Equita SIM si aspettano un CET1 al 15,1% dal 15,7% di fine giugno.

La riduzione è legata principalmente alla richiesta del regolatore di applicare sul portafoglio corporate una LGD al 45% dal 38% precedente, per problemi di scarsa rappresentatività del campione, con un aumento di RWA di circa 1,5 miliardi di euro rispetto al modello attualmente in produzione.

Tale impatto, spiega Equita SIM, sarà riassorbito una volta introdotta Basilea 4 nel 2025).

Mediobanca: un buy appetibile. Upside di oltre il 50%

Gli analisti evidenziano che il titolo tratta a 8 volte il multiplo prezzo-utili 2023 e confermano la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 12 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 50% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.