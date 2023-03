Ftse Mib: occhio a Banca MPS. Focus Lagarde e Powell

Petrolio: chiusura in forte calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 77,55 dollari, in caduta del 3,62%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report settimanale sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia statunitense.

Wall Street: conclusione negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dell'1,72% e dell'1,53%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.530,33 punti, con un calo dell'1,25%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Occhi puntati sulla stima ADP che a febbraio dovrebbe evidenziare la creazione di 168mila nuovi posti di lavoro nel settore privato rispetto alle 106mila unità di gennaio.

Per la bilancia commerciale di gennaio si prevede un peggioramento del deficit da 67,4 a 68,8 miliardi di dollari.

Da seguire anche l'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, che parlerà alla Commissione Affari finanza della Camera USA dopo l'intervento odierno al Senato.

Due ore prima della chiusura di Wall Street sarà diffuso il Beige Book, il tradizionale report della Fed sullo stato di salute dell'economia statunitense.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: è atteso il dato finale del PIL del quarto trimestre che dovrebbero mostrare un rialzo dello 0,1%, confermando la lettura preliminare.

In Germania si guarderà alla produzione industriale che a gennaio dovrebbe salire dell'1,5% dopo il calo del 3,1% precedente.

Per le vendite al dettaglio di gennaio si stima una variazione positiva del 2% dopo la flessione del 5,3% di dicembre.

In Italia saranno rese note le vendite al dettaglio che a gennaio sono attese in calo dello 0,2%, in linea con la rilevazione precedente.

In mattinata è previsto un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 7 anni per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi presenteranno i conti del 2022 Banca Generali, Acea, Banca Monte paschi, BFF Bank, Italmobiliare e Pierrel, mentre Juventus FC diffonderà i risultati del primo semestre dell'esercizio 2022-2023.

BTP Italia: oggi terminerà il collocamento al pubblico della diciannovesima tranche del BTP Italia.