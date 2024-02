Ftse Mib: solo una pausa e poi si sale ancora?

Il Ftse Mib ha raggiunto un’altra resistenza da cui però è stato respinto in prima battuta.

Il rimbalzo di ieri ha avuto vita breve per le Borse europee che a distanza di poche ore sono tornate a perdere terreno, archiviando la seduta tutte in flessione.

Il Ftse100 e il Dax sono calati rispettivamente dello 0,68% e dello 0,65%, seguiti dal Cac40 che si è difeso meglio degli altri, con un ribasso più contenuto dello 0,36%.

Segno meno anche a Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 30.976 punti, con una flessione dello 0,45%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 31.214 e un minimo a 30.939 punti.

Ftse Mib: rialzo finito o c’è ancora spazio di upside?

Il Ftse Mib ha testato l’area dei 31.200 e ha provato a scavalcare, fallendo però nel suo intento e avviando un movimento a passo di gambero che lo ha riportato sotto quota 31.000 punti.

La perdita confermata di questa soglia aprirà le porte a nuove flessioni, con primo approdo in area 30.800 e obiettivo successivo a quota 30.500 punti.

Sotto quest’ultimo livello il Ftse Mib continuerà ad arretrare in direzione dei 30.200 e dei 30.000 punti, con proiezioni successive a 29.800 e a 29.500 punti.

Un pronto ritorno del Ftse Mib al di sopra dei 31.000 punti vedrà un nuovo test della resistenza a 31.200 punti.

L’eventuale rottura anche di questo livello permetterà ulteriori allunghi in direzione dei 31.500 punti, raggiungi i quali si dovrebbe assistere a una pausa prima di nuove salite.

I market movers negli Stati Uniti

Sul fronte macro USA, per domani si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero calare da 224mila a 219mila unità.

Le scorte all’ingrosso a dicembre dovrebbero mostrare una variazione positiva dello 0,4% dopo il calo dello 0,4% precedente.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di ConocoPhillips e di Warner Music Group, con un eps atteso a 2,09 e a 0,43 dollari, mentre da Duke Energy ci si attende un utile per azione di 1,54 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alle trimestrali di Expedia Group e di Motorola, che per non deludere le attese dovranno centrare l’obiettivo di un utile per azione di 1,68 e di 3,63 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

Nel Vecchio Continente non sono previsti per domani aggiornamenti macro di rilievo e si segnala solo la diffusione in mattinata del bollettino mensile della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari sono attesi i risultati del 2023 di diverse società e si tratta di: Banca Generali, Banca Mediolanum, Banco BPM, BFF Bank, Credem, Banca ifis, Cementir Holdingh, illimityBank, Sanlorenzo, Banca Profilo, Banco di Desio e Brianza, Piquadro, Pattern, Star7 e Valtecne.