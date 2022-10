Tra le peggiori blue chip di oggi ce n'è una in particolare che è stata colpita dalle vendite sulla scia di alcuni rumor. I dettagli e come muoversi ora.

Avvio di settimana molto negativo per Banca Generali che dopo sei giornate consecutive in rialzo ha dovuto fare i conti con un ritorno dell vendite.

Banca Generali scende dopo 6 rialzi di fila

Il titolo, archiviata la sessione di venerdì scorso con un lieve progresso dello 0,35%, oggi ha imboccato da subito la via delle vendite, chiudendo gli scambi a non molta distanza dai minimi intraday.

A fine giornata Banca Generali è stato fotografato a 30,26 euro, con una flessione del 2,86% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato quasi 500mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 300mila.

Investire non deve essere così difficile. Scopri i piani di risparmio di Scalable Capital.

➔ Attiva piani di risparmio in azioni e in più di 1700 ETF, su cui non pagherai mai commissioni. Puoi anche scegliere di attivare piani di risparmio in crypto.

➔ Scegli il tuo piano di risparmio, l'intervallo d'investimento e la data di esecuzione. Piano di risparmio creato in pochi click!

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Banca Generali tra i peggiori del Ftse Mib

Banca Generali ha perso terreno sulla scia di alcune indiscrezioni che hanno contribuito ad alimentare le vendite.

Il titolo è sceso così in controtendenza rispetto al Ftse Mib, occupando una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chip.

Banca Generali: focus sui rumor della scorsa settimana

All'inizio della scorsa settimana erano circolati alcuni rumor, riportati in particolare da Bloomberg, secondo cui Generali starebbe proseguendo nelle interlocuzioni per l’acquisizione dell’asset manager USA Guggenheim e starebbe completando la fase di due diligence.

Secondo i rumor, la decisione se formalizzare o meno un’offerta potrebbe essere presa entro la fine dell’anno.

Banca Generali: dubbi di Generali sul dossier Guggenheim

Diverse le indicazioni riportate oggi da Milano Finanza, visto che le indiscrezioni sono di tutt'altro tenore.

Stando al quotidiano finanziario, a seguito di dubbi emersi all’interno del Consiglio di Amministrazione, l’interesse di Generali per l’asset manager americano Guggenheim si sarebbe affievolito.

L’opzione Guggenheim si è raffreddata a causa delle difficoltà di integrazione, della diversità nella cultura aziendale e della difficoltà nel trattenere all’interno della compagnia le persone chiave della nuova realtà acquisita, oltre ai manager-azionisti da liquidare.

A questo va aggiunto la complessità di finanziamento dell’operazione che, vista la potenziale dimensione significativa della target, 3-4 miliardi di dollari secondo i rumor, potrebbe prevedere la vendita del 50,2% di Banca Generali.

Per questo motivo, Generali starebbe sondando opzioni alternative sia negli Stati Uniti, dove secondo rumors emersi nelle scorse settimane l’asset manager BrightSphere potrebbe essere una potenziale target, sia in Europa.

Banca Generali: appeal speculativo in bilico

Equita SIM evidenzia che operazioni di dimensioni più contenute rispetto a Guggenheim richiederebbero meno impegno sul fronte del capitale, rendendole quindi scollegate da una eventuale cessione di Banca Generali, su cui conseguentemente si perderebbe l’appeal speculativo.

Da segnalare che ai valori del close odierno, il titolo mostra un rialzo del 26% dal prezzo di chiusura del 29 settembre, precedente all’indiscrezione di Bloomberg di un potenziale interessamento di Generali per Guggenheim.

In attesa di novità, Equita SIM mantiene una view cauta su Banca Generali, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 31,7 euro, e lo stesso rating è indicato per Generali, con un target price a 19,3 euro.