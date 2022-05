Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sno fermate a 106,26 dollari, in progresso dello 0,52%.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono calati dello 0,33% e dello 0,13%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.370,96 punti, in frazionale rialzo dello 0,06%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: i prezzi import di aprile dovrebbero salire dello 0,6% rispetto al rialzo del 2,6% precedente.

Il dato preliminare della fiducia Michigan a maggi è visto in calo da 65,2 a 63,8 punti.

Risultati trimestrali Usa: a mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di Motorola che per non deludere le attese dovrà centrare l'obiettivo di un utile per azione pari a 1,61 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: la produzione industriale a marzo dovrebbe calare dell'1% rispetto al rialzo dello 0,7% precedente.

In Francia il dato definitivo dell'inflazione ad aprile dovrebbe salire dllo 0,5%.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre di Banca Generali, Interpump Group, ERG, Aeroporto di Bologna, Alkemy, B&C Speakers, Cairo Communication, Cembre, Centrale del Latte d’Italia, El.En, Emak, FILA, Fine Foods & Pharmaceuticals NTM, Garofalo HC, IVS Group, Landi Renzo, Marr, Mondo TV, Newlat Food, Openjobmetis, Reply, Salcef Group, Servizi Italia, TamburiIP, Class Editori, Compagnia Immobiliare Azionaria, Gabetti PS, IT Way, La Doria, NB Aurora, Pininfarina, Masi Agricola e Kolinpharma.

Unipol e UnipolSai: da seguire oggi i due titoli in vista della presentazione del piano strategico 2022-2024.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi la riunione assembleare di Pininfarina e Officina Stellare per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.