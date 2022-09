Il Ftse Mib guarda al mondo politico in attesa di conoscere la squadra dei Ministri, ma il focus è anche altrove. Un titolo da comprare sui fondamentali.

La seduta odierna prosegue in maniera speculare a quella della vigilia per le Borse europee che, dopo il calo di ieri, provano a risalire la china.

Borse UE in recupero, stona Piazza Affari

Snobbando la negativa chiusura di Wall Street, i listini del Vecchio Continente hanno avviatogli scambi in positivo, ma sono già in frenata dai top.

Al momento il Ftse100 è passato in rosso con un frazionale calo dello 0,07%, mentre il Dax e il Cac40 salgono dello 0,22% e dello 0,43%.

Diverso lo scenario se ci sposta a Piazza Affari, dove il Ftse Mib ieri è stato l'unico a chiudere li scambi in positivo in Europa.

Ftse Mib vira in negativo. Focus su squadra dei Ministri

Oggi l'indice ha provato a spingersi ancora in avanti, ma dopo aver lambito area 21.500 ha avviato un movimento a passo di gambero, cambiando direzione di marcia.

Negli ultimi minuti il Ftse Mib si presenta sui minimi toccati fino ad ora oggi, con un calo dello 0,55% in area 21.100.

Gli investitori sono tornati prudenti in attesa di novità dal fronte politico, dopo la reazione molto composta di ieri al risultato delle elezioni nazionali.

La vittoria del centrodestra a guida Meloni non sembra impensierire per il momento, ma prevale una certa cautela in attesa d conoscere la squadra dei Ministri che faranno parte del nuovo Governo.

Ftse Mib: attesa volatilità nel breve

Nelle prossime settimane è probabile che la volatilità faccia da padrona a Piazza Affari, dove il Ftse Mib potrebbe muoversi in una direzione o nell'altra a seconda delle indicazioni che arriveranno dal fronte politico.

Nel frattempo l'attenzione è rivolta anche ai temi che interessano i principali mercati azionari, a partire dalle mosse di politica monetaria delle Banche Centrali.

Oggi è previsto un discorso di Christine Lagarde, numero uno della BCE, ma a parlare sarà anche Jerome Powell, presidente della Fed.

Piazza Affari: Equita SIM mantiene una view cauta

Gli analisti di Equita SIM riconoscono che il sentiment e il posizionamento degli investitori è già molto cauto a causa dei timori di recessione e che i multipli a cui tratta il mercato scontino già un deciso rallentamento economico.

Al contempo però gli esperti evidenziano che lo scenario macro è ulteriormente peggiorato e anche alla luce della fragilità del contesto geopolitico, mantengono una view neutral su Piazza Affari.

La SIM milanese confermiamo il forte posizionamento su titoli di qualità, con maggior diversificazione internazionale e una struttura finanziaria solida con protezione dall’inflazione.

Sui finanziari l'idea è di privilegiare quei titoli meno esposti al costo del rischio, che beneficiano del rialzo dei tassi, di trend strutturali, ottimo posizionamento competitivo e solida dotazione di capitale.

Ftse Mib: un titolo a comprare sui fondamentali

Sulla base dell'analisi fondamentale, Equita SIM raccomanda l'acquisto di Banca Mediolanum, coperto appunto con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 8,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 34% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti evidenziano che Banca Mediolanum presenta una valutazione interessante, con un multiplo prezzo-utili 2023 di 8,2 volte all'estremo inferiore del range storico.

A ciò si aggiunga un peso limitato delle commissioni di performance e un dividend yield sostenibile attualmente pari al 7,7%.

La società vanta altresì un solido slancio sul fronte commerciale, con una crescita organica tangibile della rete Family Banker.

Da non dimenticare ina raccolta netta di alta qualità in un contesto di mercato complicato. Il mix di flussi è positivamente spostato verso la componente gestita grazie ai programmi di investimento automatico e graduale nei mercati azionari offerti ai clienti.