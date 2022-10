Petrolio: chiusura in ribasso venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 87,85 dollari, con un calo dell'1,31%.

Wall Street: chiusura in buon rialzo venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti del 2,59% e del 2,46%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.102,45 punti, con un progresso del 2,87%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: da segnalare per oggi l'indice Chicago PMI che a ottobre dovrebbe salire da 45,7 a 47 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato preliminare del PIL del terzo trimestre è atteso sulla parità, in frenata rispetto al rialzo dello 0,8% precedente.

Per l'inflazione preliminare di ottobre le stime parlano di un rialzo del 9,7% su base annua rispetto al 9,9% precedente, mentre la versione "core" dovrebbe mostrare una variazione positiva del 6% su base annua, in linea con la rilevazione di settembre.

In Germania sono attesi i prezzi import che a settembre dovrebbero salire del 29,9% su base annua rispetto al 32,7% precedente.

Per le vendite al dettaglio a settembre si stima un calo dello 0,3%, in miglioramento rispetto alla flessione dell'1,3% precedente.

In Italia sarà reso noto il dato preliminare del PIL del terzo trimestre che dovrebbe salire dello 0,1% dopo l'incremento dell'1,1% precedente.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 3 e a 9 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro per ciascun titolo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati trimestrali: attesi per oggi i conti sui ricavi del terzo trimestre di Convergenze e di NVP.

Banca Monte Paschi: si conclude oggi l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.