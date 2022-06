Petrolio: chiusura in netto calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese del 2,98% a 106,33 dollari.

Nel pomeriggio sarà diffuso il report sulle scorte strategiche USA da parte del Dipartimento dell'energia.

Wall Street: conclusione debole ieri la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,15% e dello 0,13%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.053,08 punti, con una flessione dello 0,15%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in calo da 229mila a 225mila unità.

Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero a giugno dovrebbe calare da 57 a 56,4 punti e l'indice PMI servizi salire da 53,4 a 53,6 punti.

Mezz'ora dopo l'apertura di Wall Street avrà inizio l'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, alla Camera dei Rappresentanti USA.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato preliminare dell'indice PMi composito a giugno dovrebbe calare da 54,8 a 54 punti, mentre l'indice PMI manifatturiero è visto in riduzione da 54,6 a 53,9 punti e l'indice PMI servizi da 56,1 a 55,5 punti.

In Germania l'indice PMI manifatturiero a giugno è visto in calo da 54,8 a 54 punti e l'indice PMI servizi da 55 a 54,5 punti.

In Francia l'indice PMI manifatturiero dovrebbe calare da 54,6 a 54 punti e l'indice PMI servizi da 58,3 a 57,6 punti.

Un'ora dopo l'apertura delle Borse europee sarà diffuso il bollettino economico della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Banca Monte Paschi: occhi puntati sul titolo nel giorno in cui sarà presentato il piano industriale 2022-2026.

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Ki Group e Gas Plus per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2021.

BTP Italia: oggi è previsto il collocamento istituzionale della diciassettesima tranche del BTP Italia.

Titoli oil: sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris in vista del report sulle scorte strategiche di petrolio USA.