Petrolio: chiusura in netto calo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 85,69 dollari, con una flessione del 3,72%.

Wall Street: chiusura in calo venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dell'1,34% e del 2,37%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.321,39 punti, con un ribasso del 3,08%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: l'indice New York Empire State Manufacturing a ottobre dovrebbe migliorare da -1,5 a -1 punti.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi saranno diffusi i conti degli ultimi tre mesi di Bank of America e di Bank of New York Mellon con un eps atteso rispettivamente a 0,79 e a 1,1 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: focus sull'Italia dove è atteso il dato finale dell'inflazione che a settembre dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,3%.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 6 e a 12 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro per ciascun titolo.

Da segnalare in tarda mattinata una riunione dell'Eurogruppo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati trimestrali: da seguire Farmacosmp nel giorno in cui saranno diffusi i dati relativi ai ricavi del 3° trimestre.

Banca MPS: oggi prende il via l'aumento di capitale della banca che sarà realizzato tramite l'emissione di 1.249.665.648 azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 374 nuove azioni ogni 3 possedute, al prezzo unitario di 2 euro.

L'operazione si concluderà il prossimo 31 ottobre, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 25 ottobre.

Telecom Italia: l'agenzia S&P ha tagliato il rating di Telecom Italia da "BB-" a "B+", confermano l'outlook stabile.