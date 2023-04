Ftse Mib: focus su Banca MPS, Saipem e Telecom Italia

Petrolio: chiusura negativa anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 79,16 dollari, con un calo del 2,1%.

Wall Street: conclusione contrastata ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,23% e dello 0,01%, mentre il Nasdaq Composite è stato fotografato a 12.157,23 punti, con un frazionale rialzo dello 0,03%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire leggermente da 239mila a 240mila unità.

L'indice Philadelphia Fed di aprile dovrebbe migliorare da -23,2 a -22 punti, mentre il Superindice a marzo è visto in recupero da -0,3% a -0,2%. Per le vendite di case esistenti a marzo si stima un calo da 4,58 a 4,49 milioni di unità.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell'avvio degli scambi a Wall Street i risultati del primo trimestre di American Express e di Procter & Gamble, con un eps atteso a 2,68 e a 1,32 dollari, mentre per Philip Morris si prevede un utile per azione di 1,34 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà la fiducia dei consumatori che nella lettura preliminare di aprile dovrebbe migliorare da -19,2 a -19 miliardi di euro.

In Germania l'indice dei prezzi alla produzione a marzo è visto in calo dello 0,3% in linea con la lettura precedente. In Francia la fiducia delle imprese ad aprile è vista in miglioramento da 104 a 105 punti.

In tarda mattinata è attesa la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della BCE, tenuta il 15 e il 16 marzo scorsi.

Da seguire in Francia l'asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2026 e 2029, per un ammontare compreso tra 10 e 11,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: sotto la lente CleanBnB, Cube Labs ed Eprcomunicazione che presenteranno i dati dell'esercizio 2022.

Ad alzare il velo sui numeri del primo trimestre di quest'anno saranno Saipem, Salvatore Ferragamo, Convergenze, Farmaè, Finlogic, Laboimar e Racing Force.

Assemblee a Piazza Affari: in agenda le riunioni assembleari di Banco BPM, Italgas, Banca MPS, Telecom Italia, Alerion Cleanpower, Brembo, Banca Ifis, Cementir Holding, Equita Group, Esprinet, illimityBank, Reply, Servizi Italia, Tesmec, TXT e-solutions, Banca Profilo, Covivio, Geox, LVenture Group, Pierrel, Comer Industries, Esautomotion, Gentili Mosconi, Growens e Intermonte Partners SIM per l'approvazione dei dati di bilancio del 2022.

Saipem: il gruppo ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un risultato netto in pareggio, in recupero rispetto alla perdita di 98 milioni dello stesso periodo del 2022, mentre i ricavi sono saliti del 41,6% a 2,58 miliardi di euro.