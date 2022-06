Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono salite del 2,11% a 111,88 dollari.

Nel pomeriggio sarà diffuso il report sulle scorte strategiche USA da parte del Dipartimento dell'energia.

Wall Street: conclusione pesante ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dell'1,56% e del 2,01%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.181,54 punti, in flessione del 2,98%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi sarà reso noto il dato definitivo del PIL del primo trimestre che dovrebbe mostrare una variazione negativa dell'1,5%.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: l'indice della fiducia economica a giugno è atteso in calo da 105 a 103 punti, mentre l'indice della fiducia servizi da 15 a 14 punti e l'indice della fiducia dell'industria da 6,3 a 4,7 punti.

Il dato final della fiducia dei consumatori a giugno dovrebbe peggiorare da -21,1 a -23,6 punti.

Da segnalare un discorso di Christine Lagarde, all'evento annuale organizzato dalla BCE in Portogallo, al quale parteciperà anche il presidente della Fed, Jerome Powell.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Debutti a Piazza Affari: atteso per oggi il debutto di Generalfinance al segmento Star, mentre Erfo avvierà gli scambi sull'Euronext Growth Milan.

Risultati societari a Piazza Affari: in giornata saranno diffusi i conti dell'esercizio 2021 di Trevi Group.

Banca Popolare di Sondrio: attesa per oggi la presentazione del piano industriale 2022-2025.

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Fenix Entertainment, Telesia, Casta Diva, Gequity, Go Internet, IVS Group e Portale Sardegna per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2021.