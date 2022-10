Anche a Piazza Affari la stagione delle trimestrali societarie e ormai alle porte. Se da una parte alcune aziende hanno già diffuso i loro dati, dall'altra bisognerà attendere la prossima settimana per avere le prime indicazioni dalle blue chip.

Bancari in rialzo sul Ftse Mib

Alla prova dei conti saranno chiamati anche i titoli del settore bancario che intanto oggi si muovono in positivo a Piazza Affari.

Si mostrano più cauti degli altri Bper Banca e Banco BPM, con un rialzo rispettivamente dello 0,12% e dello 0,39%, preceduti da Unicredit che guadagna lo 0,46%.

Riescono a fare meglio Mediobanca e Intesa Sanpaolo che si apprezzano rispettivamente dell'1% e dell'1,06%.

Banche: al via la prossima settimana la stagione delle trimestrali

Tornando ai conti societari, ad aprire il valzer delle trimestrali nel settore bancario sarà Unicredit martedì prossimo 25 ottobre e a seguire toccherà nelle giornate successive agli altri protagonisti del comparto.

Oggi gli analisti di Equita SIM hanno diffuso una nota, nella quale hanno fatto saper di attendersi ancora indicazioni positive dalle banche italiane.

Gli esperti si aspettano possa essere un altro buon trimestre dal punto di vista operativo, supportato dal beneficio al net interest income dall’aumento dei tassi di interesse.

Banche: Equita vede un altro buon trimestre

Con un livello medio di Euribor a 3 mesi nel terzo trimestre pari allo 0,48%, vale a dire +84 punti base rispetto al secondo trimestre di quest'anno, gli analisti stimano un margine di interesse a +4% trimestre su trimestre.

Dall’altro lato, gli esperti si aspettano un rallentamento sul fronte delle commissioni, sia per via della tipica stagionalità trimestrale, ma anche per l’impatto sulla raccolta indiretta dall’andamento negativo dei mercati.

Sebbene i tassi di default dovrebbero essere rimasti a livelli estremamente bassi, Equita SIM non esclude che le banche decidano di adottare un approccio prudente anche a seguito delle recenti indicazioni del regolatore.

Gli esperti stimano quindi un costo del rischio medio di 51 punti base, contro i 30 basis points nel secondo trimestre.

Nel complesso, la SIM milanese si aspetta che le banche alzino la guidance sull'intero 2022.

Banche: gli analisti rivedono le stime in attesa dei conti

In attesa dei dati ufficiali del terzo trimestre, gli analisti hanno aggiornato le loro stime per il 2022-2024, per tener conto di uno scenario più realistico sui tassi di interesse.

La media dell'Euribor a 3 mesi è vista al 2,2%-2,4% nel 2023-2024, quindi meno aggressivo di quanto scontato dalle curve forward,

Lo scenario sui tassi di interesse è parzialmente compensato da commissioni più basse e accantonamenti per perdite su crediti più elevati, che incorporano un tasso di default dell’1,5%- 2%. a causa del rallentamento economico.

Gli analisti hanno quindi aumentato le previsioni sull'utile netto 2022 in media dell’11% e quello riferito al 2023-2024 nell'ordine del 4%.

Banche: ecco tre nomi da preferire secondo gli esperti

Secondo Equita SIM, le valutazioni delle banche italiane continuano a essere contenute, con il settore che tratta a un multiplo prezzo/tangible equity medio in area 0,5 volte.

Sebbene le prospettive di medio-lungo termine sembrino essere migliori, i rischi sono principalmente legati all’evoluzione del contesto macro, a ulteriori aumenti degli spread e a improvvisi cambiamenti normativi.

Gli analisti ribadiscono la loro view di favorire quei soggetti relativamente meno esposti al costo del rischio e con una solida posizione patrimoniale, e al tempo stesso caratterizzati da una forte sensibilità ai tassi.

In particolare, nel panel delle banche commerciali, i loro nomi preferiti sono Unicredit e Banco BPM tra le blue chip e Credem tra le mid cap.

Per Banco BPM proprio oggi è stato reiterato il rating "buy", con un prezzo obiettivo alzato da 3,8 a 4 euro.

La stessa raccomandazione d'acquisto è stata confermata per Unicredit, con un target price alzato del 3% a 15,3 euro.

Infine, il rating è "buy" anche su Credem, con un fair valu invariato a 7,4 euro.