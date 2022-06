Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib ha vissuto un’altra settimana pesante, scivolando sotto area 22.000. Si aspetta ulteriori flessioni nel breve?

Tutto era scritto da tempo, ma come spesso accade, la fase distributiva è stata più veloce di quella accumulativa ed ha colto i più di sorpresa, ma non certo noi!

Il future sul Ftse Mib con scadenza giugno ha raggiunto i 21.500 punti, ma soprattutto la nuova scadenza di settembre, che scontando lo stacco cedole di oggi, si è portata addirittura sui supporti dei 21.200/21.300 punti.

Stante così il quadro generale, sempre più complesso e pieno di insidie, la recrudescenza pandemica e l'infinito conflitto russo-ucraino, l'inflazione dell'Europa e degli USA, ma anche la stagnazione come minimo di tutte le economie occidentali e l'innalzamento generalizzato dei tassi, non possono essere che forieri di ulteriori discese dei corsi dei titoli di Stato e dei mercati azionari, qualche volta anche simultaneamente.

Confermiamo quindi il progredire a medio termine della fase distributiva sul Ftse Mib, precisamente verso l'area psicologica dei 20.000 e precisamente fra 19.500/19.600 e 20.500/20.600 punti più precisamente.

Su questi livelli si sosterà un po' di più del solito, ma i nodi che verranno al pettine sul tessuto sociale ed economico italiano nel prossimo autunno e la fase politica delle nuove importante elezioni nel primo trimestre 2023, porteranno il Ftse Mib a lungo termine proprio in area terminale 16.000/16.500.

Solo la fine del conflitto ci porterà, forse, ad una leggera attenuazione di detti livelli nei tempi indicati, ma senza modificare la situazione di fondo.

Banco BPM e Bper Banca hanno mostrato più forza del Ftse Mib e delle altre banche venerdì scorso. Qual è la sua view su questi due titoli?

La speculazione non rimarrà di certo assente e ferma, con le mani in mano, anzi!

Qualsiasi possa essere il trend, le grosse mani che muovono i mercati, in genere, seguono un trend contrarian su cui fare ruotare la liquidità, indirizzando verso la seconda mano, pensando quest'ultima di stimolare la terza mano (retail), che molte volte non riescono a trarne profitto ed anzi.

Banco BPM e Bper Banca, sono in realtà da più di un paio di anni i più interessanti del risiko bancario, che però si e' bloccato completamente per l'incerta fase pandemica e il conflitto russo-ucraino.

Per una pura scommessa, utilizzare in acquisto le opzioni call e/o acquisti mirati e limitati a piramide rovesciata ad iniziare da area 19.500/20.500.

Ed in questo caso, coprire Banco BPM e Bper Banca vendendo opzioni call.

Come valuta l’attuale impostazione di Banca Mediolanum e Banca Generali e quali indicazioni ci può fornire per entrambi?

Per questi buoni titoli finanziari, che insieme alle altre big cap bancarie ed assicurative, saranno i protagonisti in negativo della fase distributiva, raccomandiamo di attendere prima di valutare posizionamenti long.

L’euro-dollaro sta mostrando un andamento erratico, mantenendosi per ora sopra i minimi. Quali le attese?

Non a caso avevamo catalogato il biglietto verde come il "Re Dollaro" e driver importante, sia come crocevia di molti asset, che come bene rifugio.

Difficilmente l'euro-dollaro supererà a medio termine la parità con l'euro, ma si potrebbe portare anche sotto 1,04 e fino ad area 1,02/1,0250.

In seguito però dovrebbe rientrare, fra poco sopra gli 1,06 e poco sotto 1,08, come già fra maggio e giugno, nel vecchio range 1,04/1,08.

Appesantito dall'enorme debito pubblico e dalla svalutazione, pur con i decisi e corposi aumenti dei tassi, il dollaro dovrebbe imboccare la fase di indebolimento a lungo termine, fin verso l'area resistenziale di 1,2350, massimo degli ultimi 12 mesi.