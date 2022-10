Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib sta tentando di riagganciare la soglia dei 22.000 punti. Si aspetta ulteriori salite?

Certamente possiamo confermare l’efficacia della figura di inversione che era attiva sul nostro indice Ftse Mib.

Le condizioni da rispettare riguardavano il mantenimento dei 21.160 punti e, idealmente, la chiusura sopra il livello dei 21.420 punti per la fine del mese.

Se si restringe l’analisi al daily, si nota come il movimento questi giorni è avvenuto all’interno di una figura di inversione, iniziata con la base creata sul doppio minimo di quattro settimane fa in tenuta dei minimi di luglio scorso.

Una prima conferma della presenza di ulteriore spazio al rialzo per il Ftse Mib, sarebbe arrivata con il recupero già dai prossimi giorni dei 21.800 punti, cosa di fatto avvenuta.

Attualmente i supporti del Ftse Mib si stanno portando verso i 21.400 punti, a condizione che il mese di ottobre chiuda a questi livelli.

La resistenza importante si trova a 22.200 punti e la sua rottura darebbe un'ulteriore conferma di forza, tuttavia è probabile una fase di accumulazione prima di un nuovo allungo.

Dalla parte della continuazione dell’ulteriore salita si nota un Vix che ha creato una resistenza a 31,50, a fronte di un’equivalente livello sul VStoxx a 30,90.

Sarebbe altresì importante una chiusura sotto i 29,30 sempre per l’indice di volatilità europeo.

Interessante è la configurazione dell'S&P500 e del Nasdaq. Il primo ha recuperato il livello dei 3.768 punti, mentre il Nasdaq, complice la forza dei tassi di interesse ai quali è in genere inversamente correlato, non riesce a recuperare l’importante ostacolo a 11.570 punti.

Per concludere la nostra analisi intermarket, interessante il tentativol del Dax di creare un livello di supporto a 12.778 punti il prossimo mese.

Dopo la rottura della trend line ribassista che insiste sulle attuali quotazioni, l’indice tedesco potrebbe dirigersi rapidamente verso i 13.600 punti.

Come valuta i recenti movimenti di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

I due titoli bancari da lei citati sono entrambi interessanti dal punto di vista tecnico.

Banco BPM si dirige verso la resistenza a 2,983 euro, raggiunta la quale ora ipotizziamo più operazioni in breakout, piuttosto che strategie di tipo short.

Questo perché il suddetto livello di resistenza è stato testato già una volta lo scorso mese ed ora si appresta a essere ritestato con forza già a ottobre.

Situazione tecnica interessante anche per Bper Banca che questa settimana ha rotto la trendline di medio termine ribassista che unisce i massimi relativi di febbraio e giugno 2022, ovviamente sul time frame Weekly.

Un possibile ingresso long sul titolo ci sembra ormai tardivo, consigliamo quindi di attendere le prossime fasi di debolezza per non rimanere incastrati in prese di profitto su Bper Banca che ha corso già molto.

Tuttavia è un titolo da tenere sicuramente in wachtlist.

Stellantis e Ferrari offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo?

Più interessanti e definiti i livelli disegnati da Ferrari che a 182,55 euro ha testato un ottimo livello supportivo e ora si prepara a costruire un nuovo supporto a 192 euro.

La resistenza da rompere si trova a 195,05 euro, livello che ha respinto il titolo più volte. Superato questo ostacolo, Ferrari potrebbe avere buone possibilità per andare a testare i 208,10 euro.

Discorso un po' differente per Stellantis, che sta tentando di costruire una base supportiva a 13,27 euro, eventualmente interessante per le operazioni long del prossimo mese.

I livelli poi di resistenza importanti sono 14,88 euro prima e 16,50 euro sul medio termine.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Guardiamo con attenzione il titolo Interpump che sta creando un'interessante figura per il prossimo mese.

Se il titolo chiudesse ottobre intorno alle attuali quotazioni avrebbe costituito una base a 35 euro e con eventuale stop loss a 31,89 euro, ognuno può seguire il trade a proprio rischio.

Un altro titolo che sta dimostrando una certa resilienza è Generali, che sta creando un’ottima base per il mese di novembre ed un livello supportivo, che deve trovare conferma entro lunedì a 14,52 euro, con eventuale stop loss della posizione a 13,97 euro.