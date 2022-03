Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha visto un’impennata di volatilità dopo lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina. Quali i possibili scenari e come muoversi ora?

Fase molto complicata quella che stiamo vivendo, con il faro dell’attenzione rivolto quasi completamente a quanto sta avvenendo nell’Est Europa.

Tutta l’operatività dovrebbe essere tesa alla massima prudenza, nel tempo che serve a capire se quella che stiamo vivendo sia destinata a chiudersi grazie alla diplomazia oppure se è solo l’inizio di una nuova era di tensione e distensione.

Come appunto si sottolinea, è l’impennata di volatilita’ da cui partiremo nella nostra analisi.

Più volte abbiamo messo in evidenza la necessità di un costante monitoraggio dei livelli di volatilità sia in Europa con il Vstoxx, che dall’altra parte dell’oceano con il Vix, pericolosamente vicini al valore di 30.

Il superamento di tale livello è stato altresì più volte spiegato che rappresentava l’innescarsi di panico sui mercati.

In termini assoluti sembra che una maggiore fase di volatilità sarà da attendersi nei mercati europei rispetto a quelli americani.

Vediamo infatti la volatilità europea cercare di usare il valore soglia come base, mentre gli Usa cercano di riportarsi al di sotto.

Questo per una serie di svantaggi di prossimità dell’Europa che si riflettono inevitabilmente sull’andamento dei corsi azionari.

Il Ftse Mib per il momento si trova in una fase di rimbalzo da ipervenduto che può perdurare ancora qualche giorno. È prevedibile per questa settimana un ritest intorno ai minimi del 24 febbraio.

Sarà importante a quel punto monitorare la tenuta dell’area compresa tra 24.435 e 23.680 punti.

La candela mensile di febbraio diventa un importante banco di prova per andare ad analizzare l’entità di eventuali recuperi nel mese di marzo.

Come valuta l’attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

Comparto finanziario in genere sotto pressione in questi giorni: si cerca di quantificare l’entità delle sanzioni economiche nei confronti della Russia.

Siamo al corrente che la banca italiana con la prima esposizione in Russia è Unicredit, con circa il 5% del proprio attivo, tuttavia lo scarico di ieri sconta in anticipo il cambio di strategia di alcuni portafogli che scelgono una maggiore prudenza in questi frangenti.

In questo quadro, per Banco BPM e Bper Banca le indicazioni operative sono più o meno le medesime.

E’ possibile, solo per i profili a maggior predisposizione al rischio e riducendo l’ammontare degli ingressi, l’acquisto su zone supportive interessanti, accogliendo la possibilità che si debbano accettare ulteriori discese ed eventualmente proseguire negli acquisti in uno scenario che può vedere nelle prossime settimane i primi tentativi di distensione.

Per quanto riguarda Banco BPM, un primo acquisto si può inserire al livello dei 2,75 euro, a ridosso dell’estremo inferiore del canale rialzista nel quale si muove il titolo dalla seconda parte del 2020. Ulteriori livelli interessanti sono i 2,66 ed i 2,45 euro.

Per BPER Banca, in uno scenario del tutto equivalente, i livelli di ingresso sono per lo più due.

Il primo si trova in vista a 1,70 euro, sulla base inferiore del rettangolo di accumulazione in atto da inizio dello scorso anno.

Il secondo punto di ingresso vede il ritorno del titolo in area 1,37 euro, anche se questa eventualità al momento appare poco probabile.

Nel settore industriale a Piazza Affari ci sono dei titoli che ritiene più interessanti di altri in questo momento?

Sono da ritenersi interessanti tutte le aziende del Ftse Italia che in qualche modo sono collegate a un possibile aumento del budget della difesa.

Due fra tutte sono Leonardo e Fincantieri.

Entrambe i titoli hanno beneficiato ieri di una serie di news flow concernenti l’aumento di budget legato alla difesa della Germania.

Al di là di questo elemento, i due titoli potrebbero beneficiare dei nuovi scenari di nuovi riassetti geopolitici.

Leonardo ha rotto il livello di resistenza a 7,50 euro ed al momento si è arrestato sulla media mobile a 50 periodi sul time frame mensile.

Nel caso in cui il titolo riuscisse anche nei prossimi mesi a portarsi sopra il livello degli 8,12 euro, allora avrebbe i 10,50 euro come target, quindi un potenziale gain del 33% da non sottovalutare.

Fincantieri per alcuni versi è anche più interessante: il titolo ha come target il livello di 0,69 euro, quindi un gain potenziale del 9% dalle attuali quotazioni.

Seppur più ridotto di quanto ipotizzato su Leonardo, la salita potrebbe essere più rapida in quanto Fincantieri potrebbe beneficiare della chiusura di alcuni fondi short presenti sul titolo che contribuirebbe a sostenere il rally di breve periodo sino al target indicato prima.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Torniamo a guardare con interesse ai titoli legati alla tecnologia che hanno dimostrato di avere dei buoni fondamentali.

Segnaliamo Seco (IOT) operante nel mondo dell’internet of things. Il titolo è stato ricomprato ad ogni discesa, disegnando quello che sembra un box di accumulazione.

Come target di breve Seco potrebbe avere i 7,40 euro, segnalando che ha disegnato una buona figura di inversione sul time frame mensile altresì supportato dalla media mobile a 9 periodi.

Per il titolo in questione possiamo spingerci per indicare un target di lungo termine a 8,41 euro.

Tra l’altro Seco ha dimostrato una certa decorrelazione rispetto al trend di fondo dell’indice di riferimento.