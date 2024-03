Ftse Mib può salire: fin dove? Meglio Bper o Banco BPM?

Il Ftse Mib potrebbe aver bisogno di fermarsi un po’, ma non sono esclusi ulteriori rialzi. La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista al trader Davide Biocchi, al quale abbiamo rivolto delle domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha frenato un po’ il passo dopo aver lambito l’area dei 33.500. Quali i possibili scenari per le prossime sedute?

Secondo me siamo in un contesto molto particolare in cui non è facile muoversi tanto e troppo velocemente.

Gli operatori fanno un po’ fatica quando i mercati si muovono troppo in fretta e per un tempo troppo lungo, come di fatto è accaduto fino a ora.

Il Ftse Mib si è distanziato in alto come era lontano in basso e a mio avviso inizia ad aver bisogno di fermarsi un po’ ora.

La tematica più importante è che nel nostro paniere abbiamo due famiglie di titoli prevalenti, ossia i bancari e più in generale i finanziari da una parte e le utility e l’energia dall’altra.

Ftse Mib: focus su due comparti chiave

Il mercato è molto sensibile a questi due comparti che potrebbero passarsi il testimone se la BCE dovesse iniziare a tagliare i tassi di interesse.

Le banche apprezzano il costo del denaro alto perché aumenta il loro margine di interesse che è il loro business primario e se inizia una discesa dei tassi, per le banche parte un periodo meno ricco.

Le utility fanno bene più o meno in ogni stagione, ma sono sensibili ai tassi alti perché lavorano a debito e quindi se il costo del denaro scende si hanno dei vantaggi per le utility e degli svantaggi per le banche.

Non dimentichiamo che a breve inizia la stagione dei dividendi e nessuno mollerà volentieri i titoli del settore bancario prima dello stacco cedole.

Possiamo ricordare inoltre che per ora sul comparto bancario c’è ancora molto profumo di risiko, quindi il momento dello switch dal settore bancario a quello delle utility non è proprio dietro l’angolo.

Alla luce di ciò, per il Ftse Mib non escludo possa salire a 34.000 punti prima e anche fino ad area 35.000 dopo.

Dopo però mi sembra che si tirerà un po’ troppo la molla e sarà necessario un consolidamento prima di ulteriori rialzi.

In sintesi, se Wall Street continuerà a salire lo farà anche Piazza Affari, mentre se il Ftse Mib dovesse scendere, il vero supporto forte da monitorare è quello dei 31.000/30.700 punti, dove il mercato ha fatto fatica.

I titoli sotto la lente a Piazza Affari

Quali sono i titoli che sta seguendo con più interesse in questa fase?

Per i titoli a mio avviso bisogna fare un distinguo, perché se uno vuole giocarsi in anticipo la rotazione settoriale, allora deve guardare alle utility.

Abbiamo già visto qualche prova di recupero di Enel e di A2A la scorsa settimana, a c’è anche Hera che potrebbe avere un grafico accattivante superando l’attuale resistenza.

Se allarghiamo il campo agli energetici, considerando che Saipem è salito ormai tanto, c’è Tenaris che non è lontano da una resistenza molto forte quale quella dei 18 euro, che in caso di superamento aprirebbe nuovi scenari.

Anche ENI è in ripresa, ma penso che si muoverà in maniera decisa solo se il petrolio darà vita a movimenti forti.

I titoli a cui guardare

Su quali titoli puntare ora?

Chi guarda di più al presente, non può non vedere i titoli del momento che però sono anche i più difficili da comprare.

Mi riferisco ad esempio a temi come Iveco Group e Leonardo se si sta sul tema della difesa, mentre se si guarda alle banche, Banco BPM e Bper Banca hanno entrambe un grafico rialzista, sempre in attesa di un M&A che non arriva.

Uno sguardo anche a Stellantis e Ferrari che viaggiano sui massimi e uno sguardo anche alla moda, con Brunello Cucinelli e Moncler che hanno visto momenti di grande furore, hanno avuto alcune prese di profitto, salvo poi tornare in alto.

Le blue chip da cui stare alla larga

Da quali titoli stare lontani in questa fase?

Indubbiamente in questo momento fa riflettere Azimut, colpito dai sell dopo le indicazioni sul dividendo che sarà pagato parte in cash e parte in azioni, ma il mercato ha reagito molto male a questa decisione del gruppo.

Non è passato certo inosservato il crollo di Telecom Italia che ha perso circa un quarto del suo valore in una sola seduta la scorsa settimana.