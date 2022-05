Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib si è mostrato incapace di spingersi oltre certe soglie di prezzo. C'è il rischio di nuovi cali ora?

Giornata caratterizzata dallo stacco dei dividendi su molte azioni italiane quella di ieri e occorre ora attendere qualche giorno per far sì che il nostro listino normalizzi il proprio andamento.

Ragionando sul future sul Ftse Mib con scadenza giugno, le quotazioni sono ancora nell’intorno dei livelli della scorsa settimana.

L’area che potrà fare da supporto è sulla zona compresa fra i 22.200 e i 21.515 punti.

Dopo l’allontanamento dai 25.000 punti, la zona di resistenza ora risulta l’area compresa tra 23625 e 24165. Gli elementi a sostegno di una visione ribassista sono tanti.

Il focus è come al solito sui mercati americani, se l’indice S&P500 dovesse perdere gli attuali livelli supportivi in zona 3.925, allora rapido sarebbe lo scivolamento in area 3.750, dove insiste la prima vera area supportiva fino a 3.648 punti.

Dal punto di vista delle resistenze, l’S&P500 ne ha formata una a 4.000 punti sino al livello dei 4.100 punti.

Se analizziamo come consueto la volatilità sui principali indici mondiali troviamo un Vix a 28,98m quindi ancora molto vicino al valore soglia di 30.

Tutti gli scenari sono ancora aperti, in quanto se l’indice di volatilità riuscisse a mettersi sotto il livello di 28,60, allora potremmo assistere ad un tentativo di mantenimento dei minimi da poco creati sugli indici principali.

Così come un rimbalzo da quel livello potrebbe contribuire a rimetterli sotto pressione, anch considerando le tensioni geopolitiche che ancora non accennano a calmarsi, la tonicità delle materie prime, le politiche di tapering e di aumento dei tassi di interesse, la curva dei rendimenti e, per quel che ci riguarda, lo spread che torna a salire in Italia quale anello sensibile ad un aumento dei tassi di interesse sul debito sovrano.

Qual è la sua view su due bancari come Banco BPM e Bper Banca? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Molto tonici entrambi i titoli, con Bper che addirittura dimostra vivacità nella giornata dello stacco di un corposo dividendo.

Per quanto riguarda Banco BPM, si trova in una zona di resistenza testata più volte.

Se il titolo riuscisse a portarsi oltre il livello dei 3,18 euro, inizierebbe una salita verso il più ambizioso target a 3,47 euro.

Per puntare a target ancora più interessanti, a Banco BPM servirà una spinta dal risiko bancario che probabilmente si riaprirà quando le condizioni di mercato saranno più favorevoli.

Situazione abbastanza similare per Bper Banca: il superamento di quota 1,80 euro consentirebbe di dirigersi verso il target ambizioso dei 2 euro.

Il giudizio degli analisti che lo vedono a 2,45 euro ci sembra per il momento non adeguato, mentre segnaliamo ancora una volta che il titolo ha contro due fondi che scommettono al ribasso: Gladstone Capital Management e Capitala Fund Management che complessivamente vendono allo scoperto una posizione dell'1,91% calcolata sul flottante.

Come strategie sui du bancari si possono suggerire degli ingressi sulla debolezza ed in particolare ritorni verso i 2,93 euro per Banco Bpm e verso 1,66 euro per BPER Banca.

In ogni caso vediamo favorevolmente l’ingresso di lungo termine sui bancari italiani che potrebbero beneficiare del rialzo dei tassi di interesse ormai inevitabile da parte della BCE.

Come valuta l'attuale impostazione di Generali e Unipol e quali indicazioni ci può fornire per i due assicurativi?

Come già più volte ricordato su quest pagine, i due titoli hanno staccato un corposo dividendo nella giornata di ieri.

Per il futuro, è importante che Generali mantenga i 17 euro per questo mese. Da un punto di vista delle resistenze, l’optimum sarebbe che il titolo si porti sopra il livello dei 18,60 euro, parte alta del rettangolo di trading range laterale che lo accompagna dal 2008.

Su Generali ci sono le questioni legate alla governance che promettono future battaglie, tuttavia non riteniamo che questo possa influire sulla eccellente gestione che caratterizza da sempre il gruppo assicurativo italiano.

Considerazioni similari per Unipol, per il quale sarebbe un buon segnale che recuperi entro la fine del mese i 5 euro o quanto meno non si porti sotto il livello dei 4,80 euro.

Se Unipol dovesse chiudere il mese intorno ai 4,80 euro per il mese di giugno, si creerebbe un livello di resistenza a 5 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Guardiamo con interesse a Interpump. Dopo una lunga fase di debolezza il titolo ha reagito su un livello supportivo importante, mentre prova a recuperare il livello spartiacque dei 40 euro.

Se Interpump dovesse recuperare il livello dei 40,28 euro, apriremo posizioni long, facendo attenzione che il titolo non si porti nuovamente sotto i 35 euro. Il target di medio termine per Interpump sarebbe a 47 euro.