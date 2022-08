Il Ftse Mib non ce la fa a superare un importante ostacolo e torna indietro: fin dove potrà scendere? La view di Fabrizio Brasili.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib ha trovato un duro ostacolo in area 23.000. Si aspetta una ripresa o vede nuove vendite nel breve?

Proprio come temevamo, si fa per dire, e scrivevamo da tempo su questa ed altre riviste che i nostri abituali lettori ed abbonati ben conoscono.

Il Ftse Mib pare non farcela proprio a superare l'importante resistenza di area 22.800/22.900, anche con volumi irrisori e quindi con molta meno fatica.

I miopi o quelli che vogliono esserlo incominciano a vederci per fortuna loro un po' di più!

Siamo addirittura pervenuti facilmente sul supporto di area 22.500/22.600, che ha fatto presagire un facile ed immediato ritorno sul più importante livello dei 22.200/22.300 punti, come di fatto è avvenuto.

Sappiamo tutti che la salita rimane sempre lunga ed a piccoli passi, mentre la discesa è quasi sempre molto incisiva e repentina.

Ci attendono pertanto scadenze importanti, che ripetiamo fin dalla scorsa primavera, a cui si è recentemente aggiunta la più rilevante, prevista ed inevitabile, quelle delle elezioni politiche anticipate, con gli annessi e connessi sviluppi e scenari, sulla nomina del Presidente del Consiglio, di formazione del Governo e sulle elezioni del Presidente della Repubblica.

Naturalmente a latere, ma non troppo, si sono ormai addensate stabilmente, le nuvole nere dell'economia, della stagnazione & inflazione, della inevitabile recessione, dei tassi, e non ultime certo, la fase Pandemica e il conflitto, con la C maiuscola, poiché altri focolai paiono aprirsi qua e la nel mondo.

I tassi non potranno far altro che salire anche nel 2023, con bruschi movimenti dei titoli di Stato USA e non solo.

Notiamo vendite massicce sui Treasury, intervallate da fasi di riequilibrio, ed acquisti di posizione secondo noi ancora prematuri.

I Treasury a 2-3 anni hanno più volte superato il rendimento del 10 anni e questo è un bruttissimo segnale.

Idem, sempre a ruota, per i BTP, con escursioni molto più violente e con un punto di entrata in acquisto ancora più lontano.

Ritornando all'azionario, ad ogni fase di acquisto di Treasury e BTP, seguirà immediatamente una fase di vendita dell'equity.

Il Ftse Mib a breve non potrà che ritornare sui 20.500 punti, minimo intraday del 2022 e chiusura del primo gap importante, per poi a medio termine rompere la fragile e solo psicologica dei 20.000 punti, per approdare sui 18.500 punti.

Nel lungo termine, e comunque nel 2023, si potrà perfino arrivare ai già segnalati 16.000/16.500 punti, nell'intraday e con altissima volatilità.

Banco BPM è scattato in avanti venerdì scorso, mentre si è fermato poco sopra la parità Bper Banca. Qual è la sua view su questi due titoli?

Come scritto nelle precedenti interviste, soprattutto i bancari e gli energetici, saranno nei prossimi mesi molto volatili, con scostamenti pronunciati, molto di più nelle ripetute sedute negative che in quelle poche positive, dovute principalmente a M&A, ma a partire dal prossimo anno.

Ora siamo ancora in alto mare e lo saremo per mesi, assistiamo a sistemazioni fra loro di un prezzo equo e concambio, nulla di più.

BPER Banca e Banco BPM in questo momento sono solo da tradare, ma al raggiungimento anche solo dei 18.500 punti di indice Ftse Mib, iniziare a raccogliere e mettere entrambi in portafoglio per il medio-lungo termine.

Stellantis ha fallito l’attacco ad area 15 euro, mentre sembra mostrare più forza relativa CNH Industrial. Quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

Quasi in fotocopia il ciclico Stellantis per eccellenza e l'industriale CNH Industrial.

Stellantis da avere assolutamente in portafoglio, ma non ai recenti prezzi, e in effetti, senza arrivare ai minimi degli ultimi mesi posti fra 11 e 11,50 uro, si può incominciare ad accumulare qui a piramide rovesciata, dal raggiungimento di area 18.500 di Ftse Mib e/o fra i 12/12,50 euro circa del titolo.

Proteggere comunque Stellantis con vendita di call Dicembre 2022/Marzo 2023, strike 14/14,50.

Più complicati il percorso e la gestione di CNH Industrial, anche per la poca liquidità del titolo e soprattutto delle opzioni.

Se dovessimo fare una scelta su chi buttare fra i due giù dalla torre, sceglieremmo CNH Industrial.

Il petrolio ha recuperato dai recenti minimi, mentre l’oro si è indebolito sotto quota 1.750 dollari. Cosa aspettarsi per questi due asset?

Per petrolio ed oro continua la fase Ferragostana di scambi esigui e poco significativi, ma quasi speculari.

Il petrolio recupera, dopo essere sprofondato fin anche a 86 dollari di WTI e 92 di Brent, fino agli ultimi scambi della scorsa settimana posti rispettivamente a 90/92 e 96/98 dollari.

L'oro invece, appunto contrarian, è passato da poco sotto 1.850 dollari a poco sopra i 1.750 dollari: poco reattivo e molto meno scambiato del petrolio.

A meno di una forte rottura del dollaro sotto o sopra la parità con l'euro, il petrolio dovrebbe stornare leggermente poco sotto i 90 dollari di WTI e poco sotto i 96 dollari di Brent. E l' oro, senza infamia e senza lode, poco sotto i 1.750 dollari.

Una ragione in più per restare out da queste commodities, salvo trading anche con opzioni sul Silver, è la rarefazione degli scambi di questo mese, oltre ai noti motivi che i nostri lettori abbonati ben sanno.