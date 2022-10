Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Filippo Diodovich, strategist di IG, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e sulle prospettive nel breve.

I mercati azionari continuano a mostrare un'intonazione negativa, incapaci di dare vita a recuperi degni di nota. Quali le attese nel breve?

Nel breve crediamo che gli investitori guarderanno con particolare attenzione la pubblicazione dei dati macroeconomici.

Giovedì la diffusione del dato sull’inflazione statunitense ha portato forti turbolenze sui mercati finanziari.

Le recenti cifre macro pubblicate spingono le banche centrali a continuare ad adottare strategie di politica monetaria restrittiva, con continui rialzi dei tassi di interesse.

Altro elemento che nel breve potrà portare cambi di direzione è la stagione delle trimestrali statunitensi.

In questi giorni saranno pubblicati i conti dei big della finanza USA (JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup) e nelle prossime settimane conosceremo lo stato di salute dei big tech (Apple, Amazon, Meta, Alphabet).

Riteniamo possibili rimbalzi delle Borse nel breve periodo, ma le nostre attese di medio termine rimangono ribassiste.

Il Ftse Mib si sta riportando verso i minimi dell'anno aggiornati di recente. C'è il rischio di ulteriori ribassi nel breve?

Il grafico del Ftse Mib è molto chiaro. Nella giornata di ieri i prezzi hanno testato per la quarta volta in tre mesi il supporto strategico in area 20.185.

Il mantenimento al di sopra di tale riferimento strategico può garantire nuovi rimbalzi di breve anche verso le resistenze posizionate a 21.500 e 21.670 punti, picco del 6 ottobre.

Tali prospettive grafiche sarebbero annullate con il cedimento del menzionato sostegno a 20.185 punti, condizione che riattiverebbe le pressioni ribassiste di medio periodo e proietterebbe i corsi dell’indice italiano verso target short ipotizzabili a 18.522 punti.

Come valuta l'attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Il settore bancario è uno dei comparti che è riuscito a limitare i radicali cambi delle economie.

Banche centrali che continueranno a rialzare i tassi di interesse per un prolungato periodo di tempo, aumentano la redditività degli istituti di credito che torneranno alle loro attività core, ovvero la concessione di prestiti.

Da un punto di vista grafico, Banco BPM e BPER Banca hanno un’impostazione tecnica molto simile.

La nostra view è che se i prezzi riuscisssero a mantenersi al di sopra dei supporti di breve, sarebbero elevate le probabilità di assistere a nuovi allunghi verso obiettivi long a 3 euro per Banco BPM e a 1,75 euro per Bper Banca.

Per Banco BPM il sostegno fondamentale è situato a 2,60 euro, per BPER Banca a 1,55 euro.

L'euro-dollaro si conferma debole, a poca distanza dai recenti minimi. Cosa può dirci di questo cross?

Le nostre aspettative per l'euro-dollaro sono ribassiste per molteplici fattori. Il più importante è la divergenza nelle strategie monetarie delle rispettive banche centrali.

La Federal Reserve è chiara e trasparente per ottenere con ogni mezzo a disposizione l’obiettivo di riportare l’inflazione verso il target del 2%.

Tanta confusione per la BCE che deve affrontare molti più dilemmi (inflazione disomogenea nell’area Euro, crisi energetica, crisi debitoria).

Segnali di debolezza per l'euro-dollaro giungeranno sotto 0,9670, condizione che introdurrebbe una discesa verso 0,9630 e 0,9536.

L’eventuale break-out ribassista di 0,9536 riattiverebbe le pressioni ribassiste di lungo periodo, introducendo una discesa ancora più rovinosa verso target short a 0,93.

Timide indicazioni di ripresa per il cross si avranno solo sopra 0,9864.