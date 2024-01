Ftse Mib: occhio ai supporti. Meglio Bper o Banco BPM?

Il Ftse Mib è preda dell’incertezza, come testimoniato dalla lateralità iniziata il mese scorso. Quali scenari? La view di Luca Guerreri.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager di Polizzamigliore.it, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib fatica ad andare oltre i recenti massimi di periodo. Quali i possibili scenari ora?

Dopo il test effettuato verso quota 30.700 punti, l’indice Ftse Mib è tornato sui livelli posti in area 30.400-30.500.

Attualmente possiamo notare come il grafico risulta alquanto incerto, stiamo infatti assistendo ad una fase di lateralità iniziata a dicembre scorso.

Ftse Mib: quali scenari nel breve?

Nel caso in cui venisse superato il livello posto in area 30.700, il Ftse Mib potrebbe avviare una nuova fase riaccumulativa e dare segnali di forza.

Non mi aspetto una fase ribassista, tuttavia dovremo fare attenzione a due supporti, in area 30.400 il primo e a quota 30.150 il secondo.

Nel caso in cui venissero violati questi due sostegni, sarà bene stare in guardia, perché la rottura potrebbe dar vita a segnali ribassisti.

Focus su Banco BPM e Bper Banca

Banco BPM e Bper Banca sono stati oggetto di copiose vendite. Cosa consiglia di fare con questi due titoli?

Analizzando Banco BPM, possiamo notare che il raggiungimento della resistenza abbia respinto il titolo verso il supporto a 4,80 euro, un supporto importante poiché potrebbe adesso rimbalzare e riportarsi verso quota 5,20 euro.

La situazione tecnica di Bper Banca, invece, la valuto positivamente. C’è un ottimo spazio di manovra per quanto concerne il possibile rimbalzo sul supporto in area 3,15 euro e questo potrebbe dare risvolti long non indifferenti.

L’analisi di Stellantis e Ferrari

Stellantis e Ferrari sono due temi interessanti da valutare? Quali i livelli da seguire per entrambi?

Vista l’impostazione grafica attuale di Stellantis, opterei per posizionare dei long, in quanto il rimbalzo sul supporto in area 20,20 euro ha dato segnali positivi.

Mi aspetto un raggiungimento ed un possibile superamento della resistenza posta in area 21,85 euro.

Stesso discorso per quanto riguarda Ferrari: il raggiungimento del supporto in area 300 euro, il successivo rimbalzo e il conseguente superamento della media mobile a 50 periodi forniscono sicuramente risvolti positivi.

I titoli da seguire

Su quali titoli consiglierebbe di puntare in questa fase a Piazza Affari?

Banca Mediolanum è sicuramente il titolo che attualmente consiglierei di tenere sotto controllo.

Il raggiungimento della resistenza in area 8,90 è da monitorare con attenzione, perché la violazione della stessa nel lungo periodo potrebbe portare il titolo a salire verso livelli importanti, quasi in prossimità dei massimi di periodo.