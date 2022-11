Petrolio: chiusura in ribasso ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 91,8 dollari, con un calo dello 0,92%.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,31% e dello 0,96%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.564,52 punti, con un progresso dello 0,85%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: da segnalare solo l'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

Oggi si terranno le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

Risultati trimestrali Usa: dopo la chiusura di Wall Street sareanno resi noti i conti degli ultimi tre mesi di Electronic Arts, con un eps atteso a 1,74 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: le vendite al dettaglio a settembre dovrebbero salire dello 0,5% dopo il calo dello 0,3% precedente.

In Italia le vendite al dettaglio a settembre sono stimate in positivo del 5,2% su base annua dopo l'incremento del 4,3% precedente.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza dicembre 2024 per un ammontare pari a 6 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati trimestrali: da seguire Banco BPM, Buzzi Unicem, CNH Industrial, FinecoBank, Recordati, Banca Popolare di Sondrio, Industrie de Nora, Salvatore Ferragamo, Acquafil, Sanlorenzo, TXT e-solutions, Zignago Vetro, Banco di Desio e Brianza, Comer Industries e Growens che alzeranno il velo sui numeri del terzo trimestre.