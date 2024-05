Ftse Mib pronto alla svolta decisiva?

Nuova seduta in progresso per le Borse europee che dopo la conclusione in luce verde di venerdì scorso, hanno terminato gli scambi in positivo anche oggi.

Il Cac40 e il Ftse100 si sono mossi di pari passo, guadagnando lo 0,49% e lo 0,51%, preceduti dall Dax che si è apprezzato dello 0,96%.

A indossare la maglia rosa è stata Piazza Affari che ha visto il Ftse Mib terminare le contrattazioni a 33.986 punti, con un vantaggio dell’1,06%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 34.051 e un minimo a 33.688 punti.

Ftse Mib al test di una resistenza di rilievo

Il Ftse Mib ha provato anche oggi a mettere sotto pressione l’area dei 34.000, fermandosi appena sotto questo livello.

Con il superamento al rialzo di tale soglia ci sarà spazio per una prosecuzione del recupero verso i 34.200 e i 34.500 punti, con proiezioni successive a 34.900/35.000 punti.

La mancata violazione di area 34.000 costringerà a spostare nuovamente l’attenzione sui supporti.

Il primo da monitorare è in area 33.800, sotto cui il Ftse Mib scenderà verso i 33.500 punti, con approdo successivo sui recenti minimi di periodo in area 33.300.

Negativo sarà l’abbandono di questa soglia, preludio a una prosecuzione delle vendite verso i 33.000 e i 32.500 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnala solo l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

Sul versante societario, da seguire dopo la chiusura di Wall Street i conti del secondo trimestre dell’esercizio 2023-2024 di Walt Disney, dai quali ci si attende un utile per azione di 1,11 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conosceranno le vendite al dettaglio che a marzo dovrebbero salire dello 0,6% dopo il calo dello 0,5% precedente.

In Francia la bilancia commerciale a marzo dovrebbe vedere un deficit in miglioramento da 5,2 a 5 miliardi di euro, mentre il dato relativo all’occupazione del primo trimestre dovrebbe rimanere invariato sulla parità.

In Germania la bilancia commerciale a marzo dovrebbe mostrare un saldo positivo in miglioramento da 21,4 a 22,4 miliardi di euro,

Gli ordini all’industria a marzo dovrebbero salire dello 0,4% rispetto allo 0,2% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire diversi titoli che presenteranno i risultati del primo trimestre e si tratta di Banco BPM, Banca MPS, Campari, Ferrari, FinecoBkank, Inwit, Leonardo e Unicredit.

Al test dei conti anche Ariston Holding, Banca Popolare di Aondrio, Credem, Intercos, Philogen, IGD SIIQ, Orsero, Safilo Group, EdiliziAcrobatica, Growens e Intred.

In agenda le assemblee di alcune società per l’approvazione dei dati dell’esercizio 2023 e si tratta di: Snam, GVS, Technogym, Olidata, Seri Industrial, Pattern e STAR7.