Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha avviato un bel recupero dai minimi dell'anno testati nuovamente la scorsa settimana. Quali le attese nel breve?

Come annunciato la scorsa settimana, il nostro indice ha toccato nuovamente il livello preciso a 20.185 punti, per poi portarsi nella seduta di venerdì su nuove aree di prezzo molto interessanti.

La seduta di martedì ci indica però come il mercato, pur avendo avuto una direzione chiara, non ha ancora definito la sua operatività nel medio-lungo periodo.

Questo perchè il Ftse Mib ha avuto una recessione una volta toccata la media mobile a 50 periodi a ridosso dei 22.000 punti, area prefissata precedentemente come target la scorsa settimana.

Cosa aspettarci dunque nel breve periodo?

Un probabile rimbalzo da livello in cui ci troviamo, ossia dai 21.500 punti, area interessante di supporto, dovesse essere violata la media mobile.

In tal caso potremo mantenere le nostre posizioni long per il medio periodo o fino a dei massimi tecnici posti in area 22.375 e 23.145 punti di Ftse Mib.

Banco BPM e Bper Banca offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo?

Il settore bancario in questo periodo sta dando dei risvolti tecnici molto interessanti.

Banco BPM ci permette di notare come nel TF1D la media mobile a 50 periodi abbia incrociato da poco la media mobile a 100 periodi.

Tutto ciò ci permette di dare una conferma dell’abandoned baby avvenuto in data 11 ottobre e porrei dunque i miei target in area 3 euro.

Per quanto concerne Bper Banca, la questione è analoga, stesso incrocio e pattern grafici interessanti.

La mia analisi prevede posizioni long in questa fase con un take profit molto contenuto e posizionato in area 1,75 euro.

Naturalmente, se dovessimo assistere ad un incrocio della media a 50 su quella a 200 periodi, allora potremmo alzare il nostro target a 2 euro, con stop posizionati sui livelli delle medie mobili.

Come valuta l'attuale impostazione di Generali e Unipol e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Generali attualmente si trova in un momento di incertezza dopo il tentato rialzo dai minimi toccati il 10 ottobre.

Il titolo si sta poggiando su una resistenza confermata anche dalla media mobile più veloce a 50 periodi; tuttavia, se dovesse essere violata e dovessimo avere una conferma della media mobile con un incrocio, allora potremo confermare le posizioni long, però attualmente suggerisco di rimanere flat.

Unipolsai ha violato la resistenza in area 2,19 euro per poi portarsi nuovamente sulla via dell’incertezza, stessa situazione di Generali.

Dunque, siamo in attesa di una conferma di un pattern grafico o di una conferma long da parte delle medie mobili.

Suggerisco quindi anche in questo caso di rimanere flat.

Quali sono i titoli che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato? A quali consiglia di guardare ora?

Attualmente sto valutando Tenaris e Banca Generali, due titoli molto validi dal mio punto di vista, in quanto il primo vede la formazione di un incrocio delle medie mobili a 50 e 100 peridi che ha confermato un trend long, con gli investitori che hanno cercato di acquistare ai minimi.

Credo proprio ci siano riusciti, mi aspetto dunque come target area 15,075 euro che potrebbe alzarsi, ma attenzione però alle notizie macroeconomiche che arriveranno il 3 novembre sui dati di fatturato da Tenaris.

Banca Generali a parer mio è un titolo da tenere sotto controllo nei prossimi giorni, in quanto un’indicazione tecnica potrebbe arrivare nel breve periodo e sto parlando dell’incrocio delle medie mobili da 50 e 100 periodi che potrebbero darci un valido segnale long.