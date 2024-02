Ftse Mib ha ancora margine di upside. Buy Bper o Banco BPM?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib è tornato a premere oggi sui massimi di periodo in area 31.200. Si aspetta ulteriori apprezzamenti o si torna indietro ora?

Il movimento di consolidamento che il Ftse Mib sta facendo da tre sedute mi sembra più che salutare e potrebbe rivelarsi propedeutico a un ulteriore allungo, anche se questo non sarà impetuoso come quello visto a fine novembre.

Ftse Mib: i prossimi target al rialzo

In quest’ottica, i prossimi potenziali target sono individuabili in area 31.500 prima, a 31.750 poi e successivamente sulla soglia dei 32.000 punti, con stop loss molto rigido da posizionare a quota 30.880 punti.

Vedendo il quadro tecnico del Ftse Mib, mi aspetto che si possa andare ancora avanti piano.

Sotto la lente Banco BPM e Bper Banca

Qual è il suo giudizio su Bper Banca e Banco BPM dopo i conti diffusi in questi giorni?

Bper Banca appare graficamente inserito in un canale ascendente da fine dicembre e sta spingendo i corsi verso il massimo relativo toccato a novembre scorso a quota 3,7 euro.

Oltre tale livello vedremo una fase laterale di consolidamento e poi un allungo del titolo verso l’area dei 4 euro, con stop loss da posizionare a quota 3,4 euro.

Banco BPM è un po’ più indietro rispetto ai massimi di novembre scorso e quindi in teoria ha più spazio di ripresa.

Oltre quota 5,2 euro il titolo salirà verso 5,4/5,45 euro, con stop loss sul supporto ascendente, al momento coincidente con le medie mobili a 21 e a 50 sedute a quota 4,93 euro.

Strategie da seguire per Iveco Group

Iveco Group brilla oggi dopo i numeri del 2023. Cosa può dirci di questo titolo?

Iveco Group è graficamente inserito in un canale ascendente da novembre scorso e si accinge a testare in area 11 euro una resistenza statica di lungo periodo, oltre cui potrebbe tornare sul top di fine 2021 a quota 11,4 euro.

A chi volesse acquistare Iveco Group suggerisco di fissare uno stop loss a quota 10,2 euro.

Focus su Pirelli

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Pirelli e quali strategie ci piuò suggerire per questo titolo?

Pirelli sta testando in zona 5,35 euro il precedente top segnato a inizio 2024 e l’eventuale superamento di questa soglia eviterebbe la formazione di un pericoloso doppio massimo e al contempo potrebbe favorire un ulteriore allungo con target a 5,45 euro prima e in zona 5,5575,6 euro in seguito, con stop loss da posizionare sul supporto dinamico ascendente di brevissimo termine a quota 5,2 euro.

L’analisi di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum offre spunti interessanti dopo i conti dello scorso anno diffusi ieri?

Banca Mediolanum segna nuovi massimi di periodo e sul grafico weekly ha confermato il superamento della resistenza statica di lungo termine a 9,45 euro, puntando ora al test di area 9,9/10 euro.

Una volta raggiunta questa soglia il titolo dovrebbe consolidare lateralmente o in caso contrario potrebbe accusare una correzione verso la resistenza dei 9,45 euro diventata ora supporto.

Possibile allungo quindi in ottica di breve e dopo sarà auspicabile una fase laterale, mentre se non sarà superata quota 9,9/10 euro si profilerà una correzione di Banca Mediolanum.