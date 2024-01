Ftse Mib: correzione conclusa? Bper e Banco BPM, che fare?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib è tornato a testare la soglia dei 30.000 punti, riuscendo nuovamente a difenderla. Quali i possibili scenari nelle prossime sedute?

Le ultime sedute non hanno modificato lo scenario delineato la scorsa settimana: il movimento dal massimo è una lunga correzione/consolidamento per il Ftse Mib, quasi dovuta dopo la forza del rally di fine 2023, che è riuscita a scaricare gli oscillatori e i segnali di ipercomprato.

Una volta terminata questa correzione, primo indizio sarà un close daily sopra 30.500, l’indice dovrebbe testare nuovi massimi.

Non mi aspetterei un'altra grossa porzione di rally, ma andrà verificato una volta segnati i nuovi massimi. Se la correzione del Ftse Mib prosegue, invece, il supporto maggiore è in area 29.700.

La view su Banco BPM e Bper Banca

Banco BPM e Bper Banca sono scesi in controtendenza rispetto al Ftse Mib. Cosa può dirci di questi due titoli?

Ancora una volta la trendline che controlla la salita di Banco BPM da più di un anno e mezzo ha fatto il suo lavoro, ovvero fermare la discesa del titolo stimolando un forte rimbalzo. Fino a rottura di quella linea (ora passa verso 4,70) lo scenario rimane inevitabilmente rialzista. Al rialzo, area 5-5,12 è la resistenza principale per capire se il target è verso nuovi massimi o un ritorno alla trendline.

Impostazione molto simile per Bper, la cui trendline equivalente passa ora a quota 3,10 e che sta testando 3,40, area di principale resistenza soora cui il target diventa un nuovo massimo.

Sotto la lente Leonardo e Iveco Group

Leonardo e Iveco Group hanno imboccato sentieri opposti ieri. Qual è la sua view su questi due titoli?

Leonardo ha rotto i precedenti massimi (segnati nel 2017) e sta ora backtestando quel livello in zona 16 euro: dall’esito di questo backtest dipenderà lo scenario di breve: una ripartenza sembra lo scenario più probabile, vista la forza tecnica con cui è avvenuto il superamento dei massimi. In caso quindi di tenuta di quota 16, potremmo assistere alla parte più vigorosa del breakout. Se 16 dovesse cedere, andrà verificato che tipo di correzione incontrerà il titolo.

Anche Iveco Group è all’assalto dei precedenti massimi: il titolo sembra ben impostato ma potrebbe aver bisogno di una pausa prima di provare il breakout. Difficile purtroppo definire un supporto realistico che sia sopra 8,25.

Focus su Wall Street

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Wall Street e quali le attese nel breve?

Indici americani all’unisono a nuovi massimi: con il recente movimento dell’S&P500, non è più presente la divergenza che faceva storcere il naso a diversi analisti. Con l’inizio di questa stagione delle trimestrali, il future dell’indice ha superato per la prima volta nella storia 4900, lanciandosi verso una storica quota 5.000. Al netto di possibili consolidamenti, un primo target si trova in area 4960, mentre il supporto da non violare è quello a 4840, sotto cui andrà rivisto lo scenario di breve.