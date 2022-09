Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib non è stato capace di riconquistare la soglia dei 22.000 punti. C'è il rischio di nuovi cali?

L’indice Ftse Mib è in un punto tecnicamente molto importante: passando sotto 21.490 punti, ha infatti chiuso l’ultimo gap rimasto aperto dallo strappo di fine luglio, e al momento è in stallo sul classico ritracciamento del 61,8% di tutto il rally estivo.

Queste due condizioni potrebbero supportare l’ipotesi di un rimbalzo proprio da questi livelli. Al contrario, una chiusura daily convintamente al di sotto di 21.400 punti, farebbe pensare ad una rottura ribassista che troverebbe poco supporto prima dei minimi a 20.500 punti, rischiando anche di entrare in una fase di accelerazione al ribasso.

Attenzione quindi alle prossime ore perché potrebbero essere decisive.

Scalable Capital è la piattaforma digitale di investimento leader in Europa. Perché scegliere Scalable?

● Ampia scelta di azioni, ETF, criptovalute e fondi tramite le piattaforme gettex della Borsa di Monaco o Xetra della Borsa di Francoforte.

● Possibilità di impostare piani di risparmio su azioni, criptovalute e 1.500 ETF senza commissioni e a partire da un importo di risparmio mensile di 1 euro.

● Esperienza utente efficiente e intuitiva sia sull’app che sull’applicazione web.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Banco BPM è in una fase di compressione, con il grafico daily che ha segnato minimi crescenti e massimi decrescenti, che quindi agirebbero da segnale di breakout al superamento.

Sono quindi da segnalare i 2,75 e i 2,21 euro, mentre nel breve verso i 2,30 euro passa la trendline che unisce i recenti minimi.

Bper Banca è vicina ad un supporto, a quota 1,42 euro, sotto cui verrà messo in discussione il doppio minimo a 1,24 euro.

La resistenza più importante è dove si è fermato l’ultimo rally, ovvero in area 1,7 euro, soglia che deve essere superata per riportare un outlook rialzista nel medio.

Come valuta l'attuale impostazione di Banca Mediolanum e Banca Generali e quali indicazioni ci può fornire per entrambi?

Anche Banca Mediolanum ha un supporto vicino a 6,20 euro, già testato un paio di giorni fa, che è l’ultimo baluardo prima del doppio minimo a 5,86 euro.

Da quel minimo il titolo ha avuto una reazione maggiormente impulsiva, per cui 6,2 euro diventa particolarmente importante: in caso di rottura, non mi aspetterei un triplo minimo.

Banca Generali ha fallito l’assalto a 29,2 euro che era il livello chiave per invertire la tendenza ed è rimasta contenuta dalla trendline che ha incanalato l’andamento ribassista da fine 2021.

Difficile quindi immaginare uno scenario diverso dall’attacco al supporto a 25 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

Pochi spunti, il mercato è in una situazione “monetina” il cui esito sfavorevole potrebbe essere una forte accelerazione ribassista.

Aspetterei un segnale di inversione prima di prendere posizione, mentre rispetto ai titoli della scorsa settimana rimane favorevole l’outlook di Prysmian.