Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

I mercati azionari hanno reagito in maniera entusiastica all’ultimo dato sull’inflazione USA. Sono possibili ulteriori rialzi nel breve?

Indubbiamente è il fatto eclatante della settimana, che ha sorpreso un po' tutti gli analisti, commentatori e non solo. Ci riferiamo al dato sull'inflazione USA, scesa dall'8,2% al 7,7%.

Il retail USA, notoriamente molto esuberante ed epidermico, e con il piede molto pesante, sia in vendita che in acquisto, non si è soffermato a ponderare in profondità il dato, gettandosi a peso morto sul "wall" ed acquistando di tutto al meglio, cioè al peggio.

Peccato che agli occhi più razionali degli analisti è bastato osservare come fossero presi e paragonati detti dati.

Infatti, i dati diffusi erano parametrati anno su anno e combaciavano con il primo grande e pesante intervento della FED del 2021, e quindi questi aggiornamenti, peraltro ancora con un'inflazione record del 7,7%, sono nettamente viziati.

Inoltre, la lettura mese su mese, più corretta, riporta un +0,4%, dato invece ancora più negativo per qualsiasi mercato!

Ci aspettiamo quindi, come scritto anche nella nostra precedente intervista, un ritorno degli indici USA sui loro passi a breve termine.

Il peggio, come sempre evocato, avverrà a medio-lungo termine, con gli indici anche sotto i minimi toccati quest'anno rispettivamente a 28.500/28.600 punti di Dow Jones, 3.500/3.550 di S&P500, 10.500/10.600 di Nasdaq e 2.600/2.650 di Russell 2000.

In fotocopia, spostati in avanti di circa sei mesi, vediamo il Dax a 11.800/11.900 punti ed il Cac40 a 5.600/5.650 punti.

Il Ftse Mib è tornato di slancio sui livelli di inizio giugno. Ci sono le condizioni per salire ancora?

Il Ftse Mib non può di certo esimersi dal seguire a ruota, addirittura con sei mesi/un anno di ritardo rispetto ai mercati USA, andando ancora più giù nel medio-lungo termine.

Come già da mesi scritto, propendiamo per un ritorno a breve sui 20.500/20.000 punti e a medio termine, entro la prossima estate, anche verso i 18.500/18.000 punti.

A lungo termine, entro inverno 2024, il Ftse Mib potrà scendere anche sui 16.500/16.000 punti, peraltro ancora sugli stessi livelli del primo semestre 2020.

Banco BPM e Bper Banca offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Quali indicazioni ci può fornire per entrambi?

Entrambi i due bancari da lei indicati sono da inserire in portafoglio solo su forti storni e soprattutto solo a partire dai livelli di area 20.000/20.500 di Ftse Mib, coperti simultaneamente da opzioni.

Per noi sono da preferire nel settore bancario Credem e Banca Popolare di Sondrio, sempre con le stesse modalità ed attenzioni, in un'ottica M&A, ora rinviata almeno alla prossima primavera, vista la situazione generale, politica ed economica.

Ci sono dei titoli che sta seguendo con più interesse di altri a Piazza Affari in questa fase?

Ovviamente con molta prudenza e con adeguate coperture in opzioni, assistiti da esperti professionisti, si possono inserire in portafoglio, anche per trading e nulla di più, titoli come Intesa Sanpaolo, ENI e Telecom Italia.

Segnaliamo anche alcune medie capitalizzazioni come Moncler, Brunello Cucinelli e Salvatore Ferragamo.

Out sempre da Tods, a meno di una pura scommessa, in attesa di un rastrellamento ed arrotondamento da parte di LVHM.

Uno sguardo a piccole realtà come Brembo, Piaggio, Centrale Latte, Valsoia e Tamburi, che vanno prese sempre al verificarsi di determinati livelli di indice, ma con maggior prudenza e minor quantità, anche per l'impossibilità di una copertura opzionaria.

L’euro-dollaro ha messo a segno un deciso balzo in avanti dopo l’inflazione USA. Si salirà ancora nelle prossime sedute?

L'euro-dollaro ha bruciato in un unica seduta due resistenze, 1,002 e 1,02, spingendosi verso la terza a 1,04, dopo aver toccato anche intraday il mese scorso, quota 0,9550/096.

Il movimento è stato indotto quasi esclusivamente dalla forza simultanea, dei mercati azionari e dei titoli di stato, soprattutto negli USA.

Solo al superamento, con velocità e forza della resistenza posta a 1,0380, si potrà arrivare in breve a 1,0550/1,06.

Altrimenti il cross resterà intorno a 1,0350/1,04, comunque una buona occasione per incominciare a riaccumulare Dollari, in previsione di un riacquisto in parte di Treasury a 3 anni ed alleggerimento contestuale del biglietto verde a partire dalla parità con l'euro , o meglio a 0,9850/0,990, fino a 0,9550/0,96, sempre a piramide rovesciata.