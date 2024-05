Di seguito riportiamo l’intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull’indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha visto fallire anche oggi il tentativo di allungo in direzione di quota 34.000 punti. Quali le attese nel breve?

Ciò che conforta in ottica rialzista è sostanzialmente il fatto che il Ftse Mib si sta appoggiando ogni volta e sta confermando la tenuta della media mobile a 50 sedute che al momento passa a 33.735 punti e funge da supporto dinamico ascendente.

Ftse Mib: rimbalzo ha margine limitato

Le potenzialità di rimbalzo sono limitate perché l’indice sta faticando un po’, ma nel caso in cui dovesse essere incrociata al rialzo l’analoga media che passa a quota 33.965 punti, si profilerebbe un ritorno in prima battuta in area 34.440/34.500 e in seguito, eventualmente, a 34.910 punti prima e oltre la soglia dei 35.000 punti dopo.

Da monitorare con attenzione ora l’eventuale ritorno sopra i 33.735 punti, violati oggi in chiusura, visto che una riconquista del suddetto livello sarà propedeutico a una continuazione del lento recupero del Ftse Mib verso i massimi.

Focus su Banco BPM e Bper Banca

Banco BPM e Bper Banca sono stati colpiti dalle vendite oggi. Quali strategie ci può suggerire per questi due bancari?

Banco BPM si sta lentamente riavvicinando al test dei massimi di periodo in area 6,4 euro.

Gli indicatori tecnici sono ancora distanti dalla zona di ipercomprato, quindi il titolo potrebbe raggiungere e poi superare il suddetto livello.

In tal caso Banco BPM potrà spingersi verso il primo target a 6,6/6,7 euro, con stop a 6,2 euro, dove passa il supporto dinamico ascendente di breve termine.

Bper Banca è decisamente in ipercomprato tecnico, quindi consiglio estrema cautela a chi non è ancora posizionato.

Oltre i 5 euro il titolo potrebbe registrare un ulteriore allungo verso 5,11 e 5,2 euro, ma la vedo difficile, avendo in ogni caso cura di fissare uno stop sotto quota 4,7 euro.

La view su STM

STM oggi è stato tra i migliori del Ftse Mib. Cosa può dirci di questo titolo?

STM potrebbe disegnare un incoraggiante doppio minimo a ridosso del supporto a 36 euro e come sappiamo questa figura tecnica in genere anticipa un rialzo dei corsi.

In ottica rialzista i prossimi potenziali obiettivi sono individuabili a 39,5 e a 40,7 euro, con target successivo a 42 euro più in là nel tempo, avendo cura di fissare uno stop loss molto rigido sotto quota 36 euro.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Sto seguendo Salvatore Ferragamo che sta invertendo la rotta dopo il test della soglia dei 9 euro e sta provando a incrociare al rialzo la media mobile a 21 sedute a 9,625 euro, che funge da resistenza dinamica discendente.

Oltre il livello appena citato avremo un primo target a 10 euro, poi a 10,45 euro ed eventualmente in area 10,8/11 euro, con stop loss molto rigido sotto quota 9 euro.

Segnalo anche Webuild che sta beneficiando di un rimbalzo tecnico dopo la tenuta del supporto statico a quota 2,15 euro.

I corsi sono stati respinti di recente dalla resistenza a 2,4 euro e ballano poco al di sotto di tale livello, oltre cui avremo un primo target a 2,55/2,6 euro, con stop loss da posizionare a 2,3 euro.