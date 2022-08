Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 94,42 dollari, in salita dello 0,6%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche USA da parte del Dipartimento dell'energia.

Da segnalare che per oggi è prevista la riunione dell'Opec+.

Wall Street: chiusura negativa anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dell'1,23% e dello 0,67%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.348,76 punti, in calo dello 0,16%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conoscerà il dato finale dell'indice PMI servizi che a luglio dovrebbe attestarsi a 47 punti, mentre l'indice PMI composito è visto a 47,5 punti.

L'indice ISM servizi a luglio dovrebbe scendere da 55,3 a 54 punti, mentre gli ordini alle imprese a giugno sono visti in positivo dello 0,4% dopo il rialzo dell'1,6% precedente.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell'apertura di Wall Street i conti del secondo trimestre di Moderna, dai quali ci si attende un utile per azione di 4,5 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: le vendite al dettaglio a giugno sono attese sulla parità dopo il rialzo dello 0,2% precedente, mentre i prezzi alla produzione a giugno dovrebbero salire del35,7% su base annua rispetto al 36,3% precedente.

Il dato finale dell'indice PMI composito è visto a 49,4 punti e l'indice PMI servizi a 50,6 punti.

In Francia l'indice PMI servizi è atteso a 52,1 punti e in Germania a 49,2 punti, mentre in Italia dovrebbe calare da 51,6 a 50,2 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: oggi sarà messo in pagamento il dividendo staccato lunedì scorso da Piquadro nella misura di 0,082693 euro per azione.

Risultati societari a Piazza Affari: attesi i conti del secondo trimestre e del primo semestre di Banca Mediolanum, Banco BPM, Diasorin, Telecom Italia, Tenaris, Ariston Holding, Buzzi Unicem, ENAV, Safilo Group, Technoogym, doValue, OpenJobmetis, Txt e-solutions, Aedes SIQ, Algowatt, Industrie De Nora, Pininfarina, Almawave e Digital Value.