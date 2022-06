La seduta odierna prosegue nel segno delle vendite per le Borse europee che viaggiano tutte in calo, con ribassi comunque contenuti al di sotto di un punto percentuale.

Borse UE in calo: Piazza Affari si difende meglio. Domani meeting BCE

A difendersi meglio degli altri mercati è Piazza Affari, dove il Ftse Mib è fotografato in area 24.250, con una flessione di circa mezzo punto percentuale.

Tra gli operatori prevale in generale un clima di attesa, in vista dell'importante appuntamento in agenda per domani.

BCE: la situazione attuale dei tassi

E' prevista, infatti, la riunione della BCE, da cui non è atteso un rialzo dei tassi, ma la presidente Lagarde dovrebbe illustrare il percorso di politica monetaria previsto per i prossimi mesi.

Al momento i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali sono pari allo 0%, quelli sulle operazioni di rifinanziamento marginale allo 0,25% e sui depositi presso la banca centrale al -0,5%.

BCE: le attese del mercato sui rialzi dei tassi

Equita SIM evidenzia che i mercati scontano un rialzo di 25 punti base dei tassi a luglio, anche se alcuni governatori affermano che un rialzo di 50 basis points dovrebbe essere considerato una possibilità concreta.

Previsto poi un altro incremento di 25 punti base a settembre, per un aumento complessivo di 100 basis points entro fine anno.

Di conseguenza il tasso d’interesse sui depositi raggiungerà lo zero nel terzo trimestre del 2022, coerentemente con le recenti dichiarazioni di Lagarde che ha indicato la prospettiva di uscire dai tassi di interesse negativi entro la fine del terzo trimestre.

Una lettura più accomodante sarebbe quella di indicare che i tassi raggiungeranno lo zero entro fine 2022, in quanto escluderebbe un rialzo di 50 punti base a luglio.

BCE: Equita punta a conferma termine QE

Gli analisti di Equita SIM si aspettano che la BCE confermi il termine degli acquisti netti di attività a fine giugno, mentre prevedono che il board della BCE confermi l’impegno a continuare a reinvestire i proventi delle obbligazioni in scadenza nel mercato, pari a circa 200 miliardi di euro, e di fornire ampia liquidità, sostenendo gli spread dei paesi periferici.

BCE: interventi per mitigare Spread sono positivi per le banche

L’introduzione di un nuovo schema BCE che possa mitigare l’impatto sullo spread del termine dell’APP e del rialzo dei tassi, secondo Equita SIM sarebbe una notizia positiva per il settore bancario, anche se gli analisti si aspettano un annuncio già nella giornata di domani.

È atteso inoltre un aggiornamento delle previsioni su inflazione e prodotto interno lordo.

BCE: le attese degli analisti su stime inflazione e PIL

Equita SIM prevede un rialzo delle stime di inflazione, ricordando che le ultime proiezioni indicano un rialzo del 5,1% per quest'anno, del 2,1% per il prossimo e dell'1,9% per il 2024.

Il dato da monitorare sarà la stima sull’inflazione a medio termine, ossia al 2024, in quanto qualunque previsione superiore al 2% sarebbe letta come meno accomodante dal mercato.

Per quanto riguarda le stime di PIL, dalla pubblicazione delle ultime proiezioni a marzo, il quadro macro è ulteriormente peggiorato.

Equita SIM evidenzia quindi che in ogni caso la crescita 2022 del PIL sarà molto più debole di quanto previsto a marzo.

Gli analisti ricordano che le ultime stime BCE indicano un PIL in rialzo del 3,7% per quest'anno, del 2,8% per il prossimo e dell'1,6% per il 2024, mentre il consensus punta su una variazione positiva rispettivamente del 2,6%, del 2,1% e dell'1,9%.

Svolta dovish più vicina, ma scenario resta incerto

L'idea degli esperti di Equita SIM è che difficilmente le banche centrali vorranno interrompere drasticamente la crescita economica ristabilita dopo l’uscita della pandemia.

Gli esperti credono altresì che si stia avvicinando il momento di una svolta maggiormente dovish, anche se lo scenario è ancora molto incerto, così come le pressioni inflazionistiche dovrebbero iniziare a rientrare con il progressivo allentamento delle misure restrittive in Cina legate a Covid- 19.

Entrambi gli elementi dovrebbero favorire i titoli quality che hanno sofferto da inizio anno.