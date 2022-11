Petrolio: chiusura in forte rialzo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 92,65 dollari, con un rally del 5,08%.

Wall Street: chiusura positiva venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,26% e dell'1,36%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.475,25 punti, con un progresso dell'1,28%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Risultati trimestrali Usa: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti degli ultimi tre mesi di Berkshire Hathaway con un eps atteso a 3,1 dollari.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: in agenda l'indice Sentix che a novembre dovrebbe migliorare da -38,3 a -35 punti.

Si guarderà alla Germania dove si conoscerà la produzione industriale che a settembre dovrebbe calare dello 0,2% dopo la flessione dello 0,8% precedente.

Poco dopo l'apertura delle Borse europee è previsto un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE, mentre nel primo pomeriggio avrà inizio una riunione dell'Eurogruppo.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 e a 11 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi euro per ciascun titolo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati trimestrali: da seguire Bper Banca, Anima Holding, Fincantieri, Intercos, AVIO, Pharmanutra, EdiliziaAcrobatica ed ElEs che alzeranno il velo sui numeri del terzo trimestre.