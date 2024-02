Ftse Mib: da seguire Bper Banca e non solo

Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 73,41 dollari, in rialzo dello 0,84%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,37% e dello 0,23%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.609 punti, in rialzo dello 0,07%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Per la bilancia commerciale di dicembre si prevede un deficit in miglioramento da 63,2 a 62,2 miliardi di dollari.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Alibaba Group e di Uber Technologies, con un eps previsto a 2,67 e a 0,17 dollari, mentre per New York Times le stime parlano di un utile per azione di 0,58 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alle trimestrali di Walt Disney e di Paypal che per non deludere le attese dovranno centrare l’obiettivo di un eps pari rispettivamente a 0,99 e a 1,36 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà alla Germania dove sarà diffuso il dato relativo alla produzione industriale di dicembre che dovrebbe calare dello 0,4% dopo la flessione dello 0,7% precedente.

In Francia la bilancia commerciale a dicembre dovrebbe evidenziare un deficit in peggioramento da 5,9 a 6 miliardi di euro.

In Italia le vendite al dettaglio a dicembre sono attese in positivo dello 0,2% dopo il rialzo dello 0,4% precedente.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 7 anni per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: si segnala il pagamento del dividendo staccato lunedì da Mittel nella misura di 0,12293 euro per azione.

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i conti del 2023 saranno Bper Banca, Casta Diva Group, Intred e Kruso Capital.

The Italian Sea Group: la società sarà impegnata oggi nel Capital Markets Day.