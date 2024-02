Il Ftse Mib sta allungando sopra quota 31.000 punti, su nuovi massimi di periodo: si andrà ancora più in alto?

Chiusura positiva oggi per le Borse europee che, dopo il calo della vigilia, hanno terminato le contrattazioni tutte in salita.

Il Cac40 e il Dax hanno terminato gli scambi in progresso dello 0,65% e dello 0,76%, preceduti dal Ftse100 che ha messo a segno un rialzo dello 0,9%.

Bene anche Piazza Affari che ha visto il Ftse Mib fermarsi a 31.116 punti, con un vantaggio dello 0,53%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 31.171 e un minimo a 30.982 punti.

Ftse Mib: nuovi top dietro l’angolo?

L’indice delle blue chip anche oggi ha aggiornato i top di periodo, spingendosi con più convinzione sopra la soglia dei 31.000 punti.

La rottura confermata di questo livello aprirà le porte a ulteriori salite, con primo approdo in area 31.200 e obiettivo successivo a quota 31.500 punti.

Ritorni al di sotto di area 31.000 potranno portare il Ftse Mib a testare prima i 30.800 punti e in seguito area 30.500, con proiezioni successive a 30.200 e a 30.000 punti.

Negativo sarà l’abbandono di quest’ultimo livello, preludio a una prosecuzione delle vendite verso i 29.800 e i 29.500 punti in primis e in seguito fino ai 29.200 e ai 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnala l’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Per la bilancia commerciale di dicembre si prevede un deficit in miglioramento da 63,2 a 62,2 miliardi di dollari.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Alibaba Group e di Uber Technologies, con un eps previsto a 2,67 e a 0,17 dollari, mentre per New York Times le stime parlano di un utile per azione di 0,58 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alle trimestrali di Walt Disney e di Paypal che per non deludere le attese dovranno centrare l’obiettivo di un eps pari rispettivamente a 0,99 e a 1,36 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Euripa si guarderà alla Germania dove sarà diffuso il dato relativo alla produzione industriale di dicembre che dovrebbe calare dello 0,4% dopo la flessione dello 0,7% precedente.

In Francia la bilancia commerciale a dicembre dovrebbe evidenziare un deficit in peggioramento da 5,9 a 6 miliardi di euro.

In Italia le vendite al dettaglio a dicembre sono attese in positivo dello 0,2% dopo il rialzo dello 0,4% precedente.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 7 anni per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala il pagamento del dividendo staccato ieri da Mittel nella misura di 0,12293 euro per azione.

A presentare i conti del 2023 saranno Bper Banca, Casta Diva Group, Intred e Kruso Capital.

Per domani è previsto il Capital Markets Day di The Italian Sea Group.