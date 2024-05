Prosegue il recupero delle Borse europee che anche oggi hanno guadagnato terreno, continuando a recuperare posizioni.

Il Cac40 e il Ftse100 si sono apprezzati rispettivamente dello 0,99% e dell’1,22%, preceduti dal Dax che ha guadagnato l’1,4%.

In positivo anche Piazza Affari che dopo essere stata la migliore ieri in Europa, è rimasta più indietro oggi, con il Ftse Mib fermatosi a 34.242 punti, con un vantaggio dello 0,75%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 34.394 e un minimo a 34.067 punti.

Ftse Mib: il peggio è alle spalle?

L’indice delle blue chip ha avviato gli scambi in gap-up al di sopra dei 34.000 punti e ha tentato un allungo in direzione della resistenza in area 34.500.

Con un superamento deciso di questo livello il Ftse Mib potrà allungare ancora il passo in direzione dei recenti top di periodo in area 34.900/35.000.

Oltre questo livello si potranno ipotizzare ulteriori salite con primo approdo in area 35.200 e obiettivo successivo a quota 35.500 punti.

Al ribasso da monitorare la soglia dei 34.000 punti, sotto cui il Ftse Mib potrebbe arretrare verso i 33.800 punti e i 33.500 punti in seguito.

Ulteriori indebolimenti apriranno le porte a flessioni più marcata verso i minimi toccati di recente in area 33.300, con approdo successivo in area 33.000.

I market movers negli Stati Uniti

Sul fronte macro USA, per domani si segnala l’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Per le scorte all’ingrosso di marzo si prevede una variazione negativa dello 0,4% dopo il rialzo dello 0,5% precedente.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Sul versante societario, da seguire prima dell’apertura di Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Uber Technologies e di Shopify con un eps previsto rispettivamente a 0,21 e a 0,17 dollari, mentre per TripAdvisor le stime parlano di un utile per azione di 0,02 dollari.

A mercati chiusi si guarderà ai conti di Airbnb che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un eps pari a 0,24 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà alla Germania dove si conoscerà il dato relativo alla produzione industriale che a marzo dovrebbe calare dell’1% dopo il rialzo del 2,1% precedente.

In Italia si conosceranno le vendite al dettaglio che a marzo sono viste in positivo dello 0,2% dopo la salita dello 0,1% di febbraio.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari diversi titoli presenteranno i risultati del primo trimestre e si tratta di Bper Banca, Nexi, Prysmian, Terna, Comer Industries, Industrie De Nora, AVIO, Cellularline, d’Amico Int. Shipping, Enervit, Kruso Kapital e Tenax International.

In agenda le assemblee di Cairo Communication, Sabaf, RcsMediagroup, Trevi Group e Datrix per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023.

Per domani è previsto il pagamento dei dividendi staccati ieri da AlerionCleanpower (0,61 euro), Intercos (0,18699 euro), Aeroporto di Bologna (0,264 euro), Ascopiave (0,14 euro), B&C Speakers (0,7 euro), Biesse (0,14 euro), Gefran (0,42 euro), Italmobiliare (3 euro), LU-VE (0,4 euro), Pharmanutra (0,85 euro), Sogefi (0,2 euro), Banca Profilo (0,0155 euro), Civitanavi Systems (0,13 euro), PLC (0,07 euro), Valsoia (0,38 euro), Acquazzurra (0,042 euro), Alfio Bardolla TG (0,076 euro), Arterra Bioscience (0,10222 euro), Fervi (0,47 euro), Gibus (0,5 euro), Growens (0,79 euro), Iniziative Bresciane (0,6 euro), Intred (0,1 euro), Italian Wine Brands (0,5 euro), NVP (0,03 euro), Planetel (0,1 euro) e TPS (0,08 euro).