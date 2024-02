Ftse Mib verso ulteriori rialzi. Meglio Bper o Banco BPM?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager di Polizzamigliore.it, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha innestato la retromarcia dopo aver avvicinato la soglia dei 31.500 punti, salvo poi risalire la china. Quali i possibili scenari ora?

Dopo essersi leggermente ritirato, il nostro indice nella giornata di ieri ha ritentato l’allungo verso quota 31.500 punti, superata al momento nella sessione odierna.

Possiamo dunque confermare quello che da alcune sedute ribadisco, ovvero che lo scenario nel breve-medio periodo resta più che positivo per il Ftse Mib.

Ftse Mib verso nuovi rialzi

Dobbiamo naturalmente attendere prima la rottura dei 31.600 punti e a quel punto possiamo aspettarci ulteriori segnali long.

Scenario diverso, ma alquanto improbabile, si avrà con la rottura al di sotto dei 31.200 punti di Ftse Mib, visto che questo potrebbe dar vita a segnali ribassisti con target che raggiungono i 31.100-31.000 punti.

La view su Banco BPM e Bper Banca

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Banco BPM e Bper Banca e quali le strategie da seguire?

Il raggiungimento del livello di supporto in area 5 euro si prospetta come un ottimo segnale rialzista da parte del titolo Banco BPM.

Prima di piazzare ordini long sarà necessario attendere una fase riaccumulativa che vada a rompere il livello di resistenza posto in area 5,21 euro.

Per quanto riguarda Bper Banca la situazione è analoga. Il raggiungimento del supporto in area 3,40 euro potrebbe dare vita a segnali long, con target posti in prima battuta sul livello dei 3,5 euro, per poi arrivare a superare i 3,6 euro.

Focus su Stellantis e Ferrari

Stellantis e Ferrari offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Cosa può dirci di questi due titoli?

Il rally di Stellantis iniziato da gennaio 2024 sta dando ottimi risvolti positivi. Prima di aprire nuove posizioni long, tuttavia, mi aspetto una piccola fase di consolidamento che possa dar spazio ad acquisti a prezzi migliori.

Ferrari d’altro canto non tende a cedere posizioni. Il titolo del cavallino rampante continua la sua ascesa senza fornire dettagli relativi ad un ritorno dei prezzi. Attenderei però una leggerissima fase di consolidamento sul livello dei 348 euro per poi aprire nuove posizioni.

Su quali titoli consiglierebbe di puntare in questa fase a Piazza Affari?

Attualmente mi sentirei di segnalare il titolo Generali, in quanto si trova con un’ottima impostazione grafica e soprattutto con degli ottimi livelli di prezzo.

Mi aspetto nel breve un ritorno del titolo verso quota 35 euro.