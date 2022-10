Il Ftse Mib nel breve potrebbe spingersi poco oltre i livelli correnti, per poi toccare nuovi minimi dell'anno. L'analisi di Fabrizio Brasili.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib ha toccato nuovi minimi dell’anno da cui sta provando timidamente a reagire. Quali le attese per le prossime sedute?

Anche sul più scontato ed inesistente livello, più che altro psicologico, si è fermato, per il momento, il lungo processo distributivo partito da poco oltre i 28.000 del future sul Ftse Mib nell'ottobre scorso.

Dopo un doppio minimo discendente posto poco sotto i 28.000 punti a gennaio di quest'anno, molto lentamente il future è pervenuto giovedì scorso poco sopra i 20.000 punti.

Questo livello, comunque di scarsa importanza tecnica, pare al contrario, anche se molto lievemente, essere un doppio minimo ascendente.

Molti evidentemente, l'hanno pensata come noi, e sui livelli sopra accennati, hanno abbozzato una reazione più speculativa che tecnica, portando il future nell'ultima seduta di settembre in apertura fra i 20.200 e i 20.300 punti e poi nel pomeriggio, con gli USA lievemente positivi, fra 20.500 20.600 punti, salvo poi correggere sotto tale livello nell'after market.

Ora, della serie mai andare contro il trend dominante, ci aspettiamo, anche un accodamento della speculazione dell'ultima ora, quella più fragile, che può portare il future sul Ftse Mib anche poco oltre tali livelli, ma nulla di più.

Dall'inizio di questa settimana potranno arrivare notizie inquietanti, non tanto dalla ormai endemica accoppiata guerra russa-ucraina & pandemia, ma dalla nostra politica, alle prese con un trimestre di fuoco e soprattutto dall'inflazione, stagnazione e recessione, che stanno colpendo tutto il mondo.

Per il Ftse Mib ci attendiamo a breve un ulteriore tentativo di rottura dei 20.000 punti, la cui perforazione in velocità farà approdare sui 18.500/18.600 punti.

In caso di peggioramento del quadro generale, nel medio termine, si potrà arrivare anche sui 16.000/16.500 punti entro la prima metà del prossimo anno.

Come valuta i recenti movimento di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Se si vuol cavalcare un difficilissimo trading autonomo da qui alla prossima primavera estate, Banco BPM e Bper Banca sono i due titoli che, uniti alle due big cap Intesa Sanpaolo e soprattutto Unicredit, possono dare grandi soddisfazioni, ma altrettante delusioni o peggio, se affrontati senza la consulenza di esperti professionisti.

Tanto più che per i prossimi 6/9 mesi non si riaprirà la nuova stagione M&A, rimandata da quest'anno fino al prossimo per i problemi più gravi che il mondo intero sta affrontando.

La volatilità di questi 4 titoli rimarrà quindi molto alta e così l'escursione dei prezzi, nel bene e nel male.

STM continua a soffrire per alcune cattive notizie dagli Stati Uniti, mentre Telecom Italia tenta un difficile recupero. Qual è la sua view su questi due titoli?

A maggior ragione ed ancora di più stare lontani da STM, che soffre del flop americano di AMD, ed in parte di INTEL, travolto dal ribasso generalizzato del NASDAQ, giunto a 11.000 punti.

Tutto il mercato dei semiconduttori soffre poi della concorrenza sudcoreana ed asiatica in generale.

Continua, ben orchestrata dalla Cina, la penuria di microprocessori, che sta affossando molti paesi e le relative industrie.

Telecom Italia rimane una scommessa incompiuta ormai da anni, anche se grande distributrice di dividendi nella versione risparmio, ma a svantaggio del capitale e della relativa quotazione ormai ridotta, sotto gli 0,20 euro, a vera e propria stock penny.

Mantenere il titolo in portafoglio, soprattutto le azioni di risparmio.

Il petrolio si è riportato sopra quota 80 dollari al barile, mentre l’oro sta cercando di allontanarsi dagli ultimi minuti. Cosa può dirci di questi due asset?

Due storie molto differenti, anche nella correlazione con il dollaro.

L'Oro ha ormai perso la sua principale peculiarità di bene rifugio, anche per il difficile stoccaggio e per il sopravvento di strumenti più dinamici ed adatti a più scopi, quali ad esempio l'Argento.

Dopo aver fluttuato a lungo fra poco sopra i 1.700 dollari e poco sotto i 2.100, a seguito del rafforzamento del dollaro, che ne ha preso anche il testimone di bene rifugio, l'oro ha bucato i 1.700 dollari e si è portato poco sopra i 1.600, per poi rimanere fra area 1.650 e 1.700 dollari.

A meno di un indebolimento del dollaro, sempre contro euro, oltre gli 0,98 e verso gli 1,04/06, non vediamo un rafforzamento indotto dell'oro sopra i 1.700 e verso i 1.750 dollari.

Il Petrolio, molto più dinamico e volatile, ma estremamente vischioso e manipolato, pare aver raggiunto un punto di equilibrio in area 80 dollari, da noi indicato nelle precedenti interviste.

Fluttuando da poco sotto a poco sopra, quasi svincolato dal dollaro, il petrolio ha già fatto un grande percorso, inverso rispetto alla moneta USA, passando dai massimi di poco sotto 130 dollari alla quotazione attuale.

Ora pensiamo che il Wti possa per un po' riposarsi, sganciato dall'evoluzione del dollaro.

Il WTI sembra ormai giunto al target price indicato, il dollaro un po' meno, influenzato ancora dai prossimi aumenti dei tassi nel 2022 e nel 2023.