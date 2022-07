Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

Il Ftse Mib sta rifiatando dopo i recenti recuperi. Quali le attese per le prossime sedute?

Questa ricerca del bottom che stiamo sperimentando, mediamente avviene dopo tre mesi da quando il mercato ha perso il 20% dai top.

Ormai è passato quasi un mese e se si sta nelle medie storiche, il bottom dovrebbe essere raggiunto tra agosto e settembre prossimi.

La ricerca del bottom è un'attività in essere ed è come fare una ristrutturazione, non puoi sapere con esattezza quando finisce, perchè strada facendo potresti avere delle sorprese che ritardano i piani.

Anche a Piazza Affari si sta provando a cercare il bottom e se si riuscirà o no questo ce lo dirà solo il tempo.

Può essere però pesante capire cosa il mercato deve ancora scontare, tenendo presente che ha già scontato lo scenario negativo, ossia la guerra tra Russia e Ucraina e il fatto che ci sarà una recessione.

Quello che il mercato deve ancora scontare sono degli utili societari molto peggiorativi rispetto a quello che si stima attualmente.

Alcune aziende rivedranno gli utili al ribasso, altre meno e altre ancora magari non interverranno neanche su questo fronte.

Sarà fondamentale che il Ftse Mib trovi un bottom, vicino o lontano, per cui stiamo a vedere cosa succede.

Per chi è un trader non è il momento di comprare questo, mentre chi è un investitore può già iniziare a pizzicare qualcosa sul mercato, pur con la dovuta cautela.

Banco BPM e Bper Banca oggi sono i peggiori del settore bancario e dell'intero listino. Cosa può dirci di questi due titoli?

In questo momento non vedo particolare appeal per le banche e nel caso particolare di Bper Banca credo che in questa fase stia un po' condizionando l'andamento del titolo tutta la faccenda relativa a Banca Carige.

In ogni caso non mi piacciono nè Banco BPM nè Bper Banca in questo momento e non sono due titoli a cui sto guardando, anche perchè mi sembra che il mercato si stia occupando di altro e stia pensando a fare altre valutazioni.

Per questi motivi consiglio di non stare dietro a Banco BPM e Bper Banca in questa fase, anche perchè non c'è nessun motivo per farlo a mio avviso.

Enel ha avviato un recupero dai minimi dopo aver lambito l'area dei 5 euro. Qual è la sua view su questo titolo?

Visto il titolo e vista la situazione, non valuterei Enel a medio termine, mentre in ottica di trading c'è di trading, motivo per cui consiglio di guardare altrove.

Enel è un titolo per il quale il mercato deve ancora dirci cosa vuole fare, la società opera in un settore molto delicato e in qualsiasi momento potrebbero saltarle dei piani.

In più il gruppo è esposto al debito e aumentato i tassi di interesse, quindi non c'è motivo secondo me per comprare Enel ora.

Quali sono i temi interessanti a Piazza Affari?

Tra i titoli graficamente più gradevoli e quindi più interessanti citerei per l'ennesima volta Campari.

Avevo già segnalato il titolo in passato, definendolo appetibile sopra i 10 euro.

Campari ha già superato questa soglia, ma potrebbe avere ancora spazio al rialzo, per quanto il Ftse Mib abbia già rimbalzato.

Siamo in presenza di un mercato che si muove in laterale, per cui bisogna muoversi sugli eccessi.

Uno sguardo anche a Generali per il quale si può fare un pensierino in ottica di investitore.

Il titolo ha ritracciato tanto e sembrerebbe quasi voler trovare una base, ma per il resto non vedo grandi temi da segnalare.