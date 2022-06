Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, CEO di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chips.

Il Ftse Mib è stato repinto con decisione da quota 24.800 punti. Quali le attese per la prossima ottava?

La scorsa settimana avevamo già segnalato che il superamento di area 24.500 avrebbe portato nuovi rialzi per il Ftse Mib.

Di fatto così è stato, con l'indice salito fin poco oltre area 24.800, sena raggiungere il target dei 24.900/25.000 punti.

Il Ftse Mib in chiusura di settimana ha violato i 24.242 punti, supporto abbastanza importante, in precedenza resistenza.

Il mancato rimbalzo da questa soglia induce a vedere ulteriori cali nel breve, con primo step a 23.866 punti, altro sostegno abbastanza rilevante, violato il quale si guarderà ai 23.490 e ai 23.113 punti.

In caso di ritorno sopra i 24.242 punti, il Ftse Mib punterà in primis ai 24.618 punti, resistenza da violare per assistere a un ritorno sui massimi del 30 maggio a 24.835 punti.

Oltre questo top si punterà ad area 25.000, ultima soglia da violare prima di un approdo sul target finale dei 25.370 punti.

La violazione del supporto a 24.242 punti porta ad avere una view negativa per il Ftse Mib, con un segnale short che porterà altre vendite all'inizio della prossima settimana.

Come valuta l'attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Bper Banca ha inviato un segnale short, fermandosi prima del week-end a 1,863 euro, dove passa la trendline che sta mantenendo i prezzi in trend dal 10 maggio.

In caso di recupero da questo supporto, il titolo potrebbe puntare nuovamente ai recenti top, mentre sotto quota 1,863 euro Bper Banca scenderà a 1,807 euro prima e poi a 1,751 euro.

Sotto quest'ultimo livello sarà a rischio un affondo verso 1,638 euro, mentre sopra 1,863 euro Bper Banca potrà recuperare verso i massimi dell'1 giugno a 1,97 euro.

Con la rottura di questo livello lo scenario diventerà interessante, con una resistenza a 2,05 euro, oltre cui non ci saranno ostacoli fino ai massimi del 16 febbraio.

Simile il discorso per Banco BPM che ha recuperato decisamente meglio di Bper Banca.

Il titolo ha violato a 3,19 euro il supporto della congestione e ora si guarderà ai 3,11 euro, sotto cui ci saranno dei supporti a 3,02 e a 2,93 euro, prima di spostare l'attenzione sui livelli del 2 maggio a 2,84 euro.

Al rialzo occhio alla resistenza a 3,28 euro, oltre cui Banco BPM potrà salire verso i 3,37 euro prima e i 3,5 euro in seguito.

Stellantis è stato tra i peggiori del Ftse Mib in chiusura di settimana. Qual è la sua view su questo titolo?

Stellantis ha inviato un segnale short, ma a 13,67 euro troviamo un bel supporto, con altri sostegni molto ravvicinati che potrebbero frenare la discesa dei corsi.

Sotto i 13,67 euro l'attenzione andrà rivolta ai 13,25 euro e ai 12,87 euro.

Al rialzo occhio ai 14,53 euro, oltre cui Stellantis salirà verso i 14,95 euro, per poi puntare ai massimi del 29 marzo a 15,51 euro.

Leonardo è salito in netta controtendenza prima del week-end. Cosa può dirci di questo titolo?

Leonardo continua a beneficiare della guerra in Ucraina che lo ha portato a passare dai 6 ai 10,4 euro.

Al ribasso segnalo i supporti a 10,02 e a 9,74 euro, la cui rottura potrebbe mettere a rischio l'attuale trend.

In quel caso il titolo calerà in primis verso i 9,46 e i 9,18 euro, ma al momento non vedo nulla di preoccupante.

Al rialzo, se Leonardo dovesse violare i top di venerdì a 10,58 euro, punterà ai 10,86 euro, per poi salire anche con volatilità verso i 12 euro, previo superamento di quota 11,4 euro.