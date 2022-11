Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Per seguire Pietro Paciello, autore del libro Trading Plan, clicca qui.

Il Ftse Mib continua ad allungare il passo e sta provando a forzare la soglia dei 23.500 punti. Quali le attese nel breve?

Dal punto di vista prettamente grafico, c'è da dire che la zona attuale di prezzo non presenta per il Ftse Mib resistenze dinamiche particolarmente significative.

C'è da ricordare che il rialzo attuale di Piazza Affari è ben sostenuto da una particolarità del nostro indice, solitamente sbilanciato sul settore bancario.

Le banche in un contesto di accelerazione dei tassi hanno dei benefici palesi e quindi il Ftse Mib è super performante, da un punto di vista grafico grazie a un bellissimo doppio minimo e da un punto di vista logico perché è pieno di bancari e questo è il loro momento.

Investire non deve essere così difficile. Scopri i piani di risparmio di Scalable Capital.

➔ Attiva piani di risparmio in azioni e in più di 1700 ETF, su cui non pagherai mai commissioni. Puoi anche scegliere di attivare piani di risparmio in crypto.

➔ Scegli il tuo piano di risparmio, l'intervallo d'investimento e la data di esecuzione. Piano di risparmio creato in pochi click!

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Operativamente non vedo livelli dinamici particolari e segnalo solo zona 24.200 punti, dove c'è il 50% dell'intero movimento ribassista partito a inizio anno.

In questo momento il Ftse Mib mi sembra ben orientato e piuttosto che preoccuparmi di dove possa arrivare, mi concentrerei sulle aree supportive.

Fino a quando l'indice si manterrà sopra i 22.800 punti andrà confermato un posizionamento long anche abbastanza ambizioso, mentre sotto il livello appena indicato, probabilmente questa ondata rialzista si esaurirà.

Bper Banca oggi crolla dopo la diffusione dei conti del terzo trimestre. Cosa può dirci di questo titolo?

Bper Banca sta andando a testare un interessante supporto dinamico di breve, quindi se il contesto favorevole alle banche dovesse rimanere, questo scivolone ribassista potrebbe anche essere interessante per un posizionamento long.

Il tutto con un rapporto rischio-rendimento molto favorevole, fissando uno stop loss sotto il minimo di oggi a 1,874 euro.

In caso di rottura di questa soglia, consiglio di uscire dalla posizione e di aspettare un pull-back in zona 1,7/1,69 euro dove si potrà riprovare l'acquisto.

Visti gli attuali prezzi del petrolio, quali strategie ci può suggerire per ENI e Tenaris?

Tenaris ha diffuso dei dati di straordinaria qualità e dal punto di vista tecnico segnalo l'approssimarsi di un livello molto importante, il massimo di dicembre 2016, poi rivisitato nel 2018, rappresentato da area 17,5 euro.

Il titolo arriva su questa soglia in ipercomprato e quindi non escluderei delle prese di beneficio, per il resto il trend rialzista è di grande qualità, ma occhio ai 17,5 euro, dove qualcuno su Tenaris potrebbe iniziare a sfilarsi dalle posizioni long.

Simile il ragionamento per ENI che nei giorni scorsi è andato a impattare una resistenza dinamica che avevamo da inizio gennaio.

Anche questo titolo parte da un doppio minimo, in questo caso in zona 10,5 euro, con una straordinaria accelerazione verso area 14,2 euro.

Questa non è una soglia significativa come resistenza, e ci sono solo un ipercomprato di breve e una divergenza ribassista che indurrebbero alla prudenza.

Se anche la barriera dei 14,2 euro dovesse saltare, non escludo un'accelerazione di ENI verso i massimi di quest'anno in area 14,85/14,9 euro.

Mi preoccupa per questo titolo, ma anche per Tenaris, il forte ipercomprato di breve che lascia presagire l'avvio di una fase correttiva.

Come valuta i segnali di ripresa che sta inviando Telecom Italia e quali indicazioni ci può fornire per questo titolo?

Telecom Italia si è risvegliato e senza entrare nel merito delle dinamiche aziendali, segnalo che dal punto di vista tecnico questa ripresa è stata bene costruita.

Abbiamo un wedge rialzista molto pulito, con il terzo punto di contatto in area 0,16 euro, cui ha fatto seguito il breakout di 0,194 euro.

Da lì il titolo ha viaggiato verso l'alto e ora consiglio di fare attenzione a quota 0,25 euro che rappresenta un primo ostacolo tecnico teoricamente interessante.

L'inversione di Telecom Italia potrebbe diventare persistente, ma non comprerei ora il titolo, preferendo piuttosto intervenire dopo un'eventuale correzione, facendo attenzione al primo supporto dinamico a 0,223/0,222 euro.