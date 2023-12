Ftse Mib: possibile uno storno. Meglio Bper o Banco BPM?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib continua a mantenersi al di sotto di area 30.500, che al momento è rimasta inviolata. Quali le attese per le prossime sedute?

L’indice Ftse Mib si trova in territori non inesplorati, ma quantomeno datati, poiché l’ultima volta che scambiava a questi livelli era nel 2008.

E’ quindi difficile dare un target, mentre sul brevissimo il rischio di una correzione/consolidamento è dato dalla divergenza tra oscillatori e prezzi sul grafico orario, che si protrae da inizio novembre.

Il supporto più importante per l’uptrend è sicuramente il precedente massimo a 29.700 punti, ma stando sempre sul breve si può vedere una trendline che passa per 30.200 punti: romperla sarebbe un primo segnale negativo.

Focus su Banco BPM e Bper Banca

Banco BPM ieri è salito dopo la presentazione del nuovo piano industriale, mentre è sceso Bper Banca. Cosa può dirci di questi due titoli?

Banco BPM nelle scorse sedute è rientrato in un canale rialzista da cui aveva provato ad uscire con un gap up a metà novembre.

Ai massimi di oggi ha ritestato la parte alta del canale e potrebbe essere quindi diretto alla trendline inferiore, che passa intorno a 4,60 euro nelle prossime settimane.

Lo scenario sarebbe invalidato dal superamento da parte di Banco BPM di quota 5,2 euro.

Bper Banca prosegue invece il consolidamento dopo il massimo di metà novembre: dovrebbe aver ormai “scaricato” tutti gli indicatori di ipercomprato ed essere pronta a ripartire.

Val la pena attendere una chiusura daily sopra 3,41 euro come conferma. In caso di prosecuzione, area 3,2 euro dovrebbe rappresentare un buon supporto per Bper Banca.

L’analisi di Stellantis e Ferrari

Come valuta i recenti movimenti di Stellantis e Ferrari e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Nelle scorse settimane avevamo identificato i due titoli come indirizzati a nuovi massimi, ed entrambi stanno tentando il breakout, accompagnati anche da buona forza tecnica, e nel caso di Stellantis sembrerebbe confermato anche dalla strada già percorsa.

In questi casi, l’ideale sarebbe che il precedente massimo, 19,4 euro per Stellantis e 339 euro per Ferrari, venisse al massimo ritestato fornendo supporto, in modo da mantenere vivo il breakout.

Uno sguardo a Wall Street

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Wall Street, chiamata oggi al test della Fed?

Ultime sedute con market mover per gli indici americani, prima della probabile “tranquillità” dei giorni a cavallo delle feste.

Oggi è il turno della Fed, che secondo consenso non agirà sui tassi e dovrebbe dare delle indicazioni sulle prossime mosse, a maggior ragione dopo il dato sull’inflazione che, seppur in discesa, rimane elevata.

L’indice S&P500 ha chiuso ancora ai massimi dell’anno, e sembra decisamente indirizzato nelle prossime settimane a testare i massimi storici.

Dopo un’ascesa vertiginosa praticamente senza ritracciamenti, però, è meglio fare attenzione: il primo supporto di rilievo è in area 4.600, e cederlo potrebbe provocare un’accelerazione a livelli inferiori per smaltire un po’ di euforia prima di riprendere la salita.