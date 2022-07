Petrolio: chiusura in caduta libera ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 95,81 dollari, con un affondo del 7,95%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche USA da parte del Dipartimento dell'energia.

Wall Street: chiusura negativa anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,62% e dello 0,92%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.264,73 punti, in ribasso dello 0,95%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conoscerà il dato sull'inflazione che a giugno dovrebbe mostrare un rialzo dell'8,7% su base annua rispetto all'8,6% precedente, mentre la versione "core" è vista in positivo dello 0,5% dopo lo 0,6% precedente.

Due ore prima della chiusura di Wall Street è atteso il Beige Book, il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia USA.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti del secondo trimestre di Delta Airlines che per non deludere le attese dovrà centrare l'obiettivo di un eps pari a 1,64 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: la produzione industriale a maggio dovrebbe salire dello 0,1% dopo lo 0,4% di aprile.



In Germania il dato finale dell'inflazione a giugno dovrebbe salire del 7,6% su base annua, in linea con la rilevazione precedente.

In Francia l'inflazione definitiva a giugno dovrebbe mostrare una variazione positiva del 6,5% su base annua.

Da seguire in Germania l'asta di titoli di Stato con scadenza a 30 anni per un ammontare massimo di 1,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari Piazza Affari: attesi per oggi i dati del primo semestre di Cellularline.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di Imwest per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BTP con scadenza nel 2025 per un ammontare compreso tra 2,75 e 3,25 miliardi di euro, i BTP con scadenza giugno 2029 per un importo tra 2 e 2,5 miliardi di euro e i BTP con scadenza marzo 2038 per un ammontare tra 1 e 1,5 miliardi di euro.