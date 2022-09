Petrolio: chiusura in netto calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 76,53 dollari, in flessione del 2,8%.

Wall Street: chiusura negativa anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dell'1,11% e dell'1,03%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.802,92 punti, con un ribasso dello 0,6%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale Redbook, relativo alle venite al dettaglio nelle maggiori catene USA, oggi si conoscerà il dato preliminare degli ordini di beni durevoli ad agosto dovrebbe mostrare un calo dell'1,1% rispetto alla flessione dello 0,1% precedente, mentre al netto della componente trasporti si stima una contrazione dello 0,6% dopo il rialzo dello 0,2% precedente.

L'indice S&P Case-Shiller a luglio dovrebbe salire del 17% su base annua dopo il rialzo del 18,6% precedente.

Per le vendite di case nuove ad agosto si stima un calo da 0,511 a 0,5 milioni di unità.

La fiducia dei consumatori a settembre dovrebbe salire da 103,2 a 104 punti.

Due ore prima dell'apertura di Wall Street è atteso un discorso di Jerome Powell, presidente della Fed.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: non sono previsti aggiornamenti macro degni di nota, ma si segnala a metà seduta un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

Da seguire in Germania l'asta i titoli di Stato con scadenza a 5 anni per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: Danieli&C., MFE-MediaForEurope, ROSSS, Softlab, BFC Media, Directa SIM, eVISO, Nocivelli ABP, OMER, Relatech, Solutions Capital Management SIM, Technoprobe e Websolute presenteranno i conti del primo semestre dell'anno.

Nexi: da seguire il titolo nel giorno del Capital Markets Day.

Exor: oggi è previsto il delisting del titolo da Piazza Affari.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno collocati i BTP short term con scadenza maggio 2024 per un ammontare compreso tra 2 e 2,5 miliardi di euro e i BTP indicizzati all'inflazione con scadenza maggio 2033 per un importo tra 750 milioni e 1,25 miliardi di euro.