Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 96,72 dollari, con un progresso del 2,13%.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,28% e dello 0,13%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.782,67 punti, in flessione dello 0,43%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale Redbook relativo alle vendit al dettaglio nelle maggiori catene USA, oggi si conoscerà l'indice S&P Case-Shiller che a maggio dovrebbe salire del 20,8% rispetto al 21,2% precedente.

Per le vendite di case nuove a giugno si prevede una riduzione da 696mila a 675mila unità, mentre l'indice relativo alla fiducia dei consumatori a luglio è atteso in lieve calo da 98,7 a 98,5 punti.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti di 3M e di General Electric, con un eps previsto a 2,45 e a 0,38 dollari, mentre McDonald's e Moody's dovrebbero riportare un eps di 2,47 e di 2,33 dollari.

Per General Motors e Coca Cola le stime parlano di un utile per azione di 1,3 e di 0,67 dollari, mentre da Visa e Texas Instruments ci si attende un eps di 1,74 e di 2,12 dollari e per Microsoft si punta a un utile per azione di 2,3 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro nel Vecchio Continente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i conti del secondo trimestre e del primo semestre dell'anno saranno oggi Fincantieri, Caltagirone Editore, Edison, Compagnia dei Caraibi, Confinvest, Esautomotion e Fervi.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BTP short term con scadenza maggio 2024 per un ammontare compreso tra 2 e 2,5 miliardi di euro i BTP indicizzati all'inflazione con scadenza maggio 2033 e settembre 2041 per un importo tra 750 milioni e 1,25 miliardi di euro.