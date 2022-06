Wall Street: attesa per oggi la riapertura di Wall Street, rimasta chiusa ieri per festività, in occasione del Juneteenth National Independence Day.

Ricordiamo che venerdì scorso la piazza azionaria americana ha chiuso in maniera contrastata, con il Dow Jones sceso dello 0,13% e l'S&P500 salito dello 0,22%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.798,35 punti, con un rialzo dell'1,43%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: da segnalare l'indice Cfnai che a maggio dovrebbe migliorare da -0,47 a -0,45 punti.

Per le vendite di case esistenti a maggio si prevede un dato pari a 4,7 milioni di unità, contro i 5,61 milioni precedenti.

In agenda i discorsi di Loretta Mester, presidente della Fed di Cleveland, e di Thomas Barkin, a capo della Fed di Richmond.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo nel Vecchio Continente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

BTP Italia: oggi è il secondo giorno del collocamento della diciassettesima tranche del BTP Italia, la cui offerta al pubblico si chiuderà il 22 giugno.