Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 73,3 dollari, in salita dello 0,3%.

Wall Street: conclusione positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,95% e dello 0,58%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.369,71 punti, in rialzo dello 0,69%.

I dati macro USA

Dati Macro ed Eventi Usa: i redditi personali a maggio dovrebbero calare del 2,8% contro la flessione del 13,1% precedente, mentre le spese per consumi sono viste in positivo dello 0,5%, in linea con la lettura precedente, mentre l'indice PCE core a maggio è atteso in salita dello 0,6% contro lo 0,7% di aprile.

Il dato definitivo della fiducia Michigan a giugno è visto a 83 punti contro gli 86,4 punti della lettura precedente.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà alla Germania dove è atteso l'indice della fiducia dei consumatori che a luglio dovrebbe migliorare da -7 a -4,3 punti.

in Italia la fiducia delle imprese manifatturiere a giugno dovrebbe salire da 110,2 a 112 punti, mentre la fiducia dei consumatori a giugno è visto in rialzo da 110,6 a 114 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari per l'approvazione dei dati di bilancio del 2020 di TitanMet, IMvest, Mondo TV France e UCapital24.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti in asta i BTP short term con scadenza novembre 2022 per un ammontare compreso tra 2,25 e 2,75 miliardi di euro, mentre i BTP indicizzati all'inflazione con scadenza nel 2051 per un importo tra 750 milioni e 1 miliardo di euro.