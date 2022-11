Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 86,47 dollari, con un rialzo dello 0,6%.

Wall Street: conclusione molto positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono balzati del 3,7% e del 5,56%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.114,15 punti, con un rally del 7,35%.

Oggi il mercato obbligazionario USA resterà chiuso per via della festività del Veteran's Day.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: il dato preliminare della fiducia Michigan a novembre dovrebbe mostrare un frazionale calo da 59,9 a 59,8 punti.

In mattinata è atteso il bollettino economico della BCE.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà alla Germania dove il dato finale dell'inflazione a ottobre dovrebbe salirte dello 0,9%.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati trimestrali: da seguire Unipol che alzerà il velo sui numeri del terzo trimestre e al test dei conti saranno chiamati anche UnipolSai, ERG, Banca Finnat, Banca Sistema, B&C Speakers, Centrale del Latte d’Italia, Digital Bro, Emak, FILA, Newlat Food, OpenJobmetis, Prima Industrie, Tamburi IP, Immsi, Pierrel, ILBE, Masi Agricola e Poligrafici Printing.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno collocati i BTP con scadenza gennaio 2026 per un ammontare compreso tra 2,25 e 2,75 miliardi di euro, i BTP dicembre 2029 per un importo tra 3,5 e 4 miliardi di euro e i BTP Green aprile 2035 per un ammontare tra 1,5 e 2 miliardi di euro.

Debutti a Piazza Affari: oggi è atteso il debutto di FAE Technology che avvierà le contrattazioni all'Euronext Growth Milan.