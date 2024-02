Ftse Mib: i titoli sotto la lente. Al via tranche BTP Valore

Petrolio: chiusura negativa venerdì scorso per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 76,51 dollari, in calo del 2,56%.

Wall Street: chiusura contrastata venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti rispettivamente dello 0,16% e dello 0,03%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.996,82 punti, in calo dello 0,28%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala solo il dato relativo alle vendite di nuove case che a gennaio dovrebbero salire da 664mila a 670mila unità.

Risultati trimestrali USA: da seguire dopo la chiusura di Wall Street i conti del quarto trimestre 2023-2024 di Zoom Video Communications, da cui ci si attende un utile per azione di 1,15 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo e sarà da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza luglio 2024 e gennaio 2025, per ujn ammontare massimo di 2 miliardi di euro per il primo titolo e di 3 miliardi per il secondo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: sotto la lente Omer che presenterà i risultati preliminari dell’esercizio 2023.

Asta titoli di Stato: oggi prende il via il collocamento della terza tranche del BTP Valore, con scadenza marzo 2030, segnalando che l’offerta al pubblico terminerà l’1 marzo, salvo chiusura anticipata.